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BüyükşehirKuşadası ve Didim’de çalışmalarına hız verdi

Aydın’ın dört bir tarafında çalışmalar devam ederken, yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle Kuşadası ve Didim’deki çalışmalar daha da artırıldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:27
BüyükşehirKuşadası ve Didim’de çalışmalarına hız verdi

Aydın’ın dört bir tarafında çalışmalar devam ederken, yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle Kuşadası ve Didim’deki çalışmalar daha da artırıldı.


Aydın’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sarı çizgili yollar hızla artıyor. Aydın’ın her noktasında toplamda binlerce kilometreye ulaşan yeni yapılan yollarda vatandaşlar konforlu ve güvenli yolculuk yapıyor. Son dönemde özellikle tatil beldelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri ekipleri, birçok yeni yol yapıp bazı yollarda da iyileştirme çalışması yürüttü. Kuşadası’ndaki Sevgi Yolu da bitirilerek yaya ve bisikletlerin kullanımına açıldı.


Diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla da Aydın çiçek bahçesine döndü. Orta refüjlerde, parklarda ve bahçelerde çalışmalar yürüten ekipler buraları yaz çiçekleriyle donattı.


Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmayla Kuşadası Karaova Mahallesi de yeni parkına yakın zamanda kavuşuyor. Toplam 8 bin 492 metrekarelik alana yayılan parkta voleybol sahası, 2 basketbol sahası, oturma ve dinlenme alanları ve etkinlik alanı, koşu ve yürüyüş yolu, çocuk oyun grubu yer alacak. Bunun yanında mevcuttaki ağaçlar korunarak Büyükşehir Belediyesi tarafından parka 80’den fazla oya ağacı, okaliptüs, palmiye, lale ağacı ve ıhlamur gibi ağaç dikilecek.


Aydın’ın her mevsim güzelliğini koruması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarımızı tatil beldelerimizde yoğunlaştırdık. Tüm vatandaşlarımızı Aydın’da tatil yapmaya bu şehrin güzelliklerinden yararlanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:27
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