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Büyükşehir Kumluca’da yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca’da yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
Büyükşehir Kumluca’da yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca’da yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Büyükşehir belediyesi, Kumluca mahallelerinde bozukyollara bakım ve onarım yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Kumluca’nın Salur Mahalle yolundaki 8 kilometrelikasfalt çalışmalarını tamamladıktan sonra Çayiçi ve Yenikışla Mahalleleri arasındaki 15 kilometrelikbağlantı yolunda asfalt öncesi bakım onarım ve genişletme çalışmalarına başladı.


Kırsal Hizmetler bakım ve onarım ekipleri Çayiçi ve Yenikışla Mahallelerinde deforme olan asfaltı kazıyıp, yol üzerilerinde bulunan bazı virajları genişleterek, çökme yapan bölümleri doldurup sıkıştırıyor. Ayrıca yağmur ve sel sularından yolların zarar görmemesi için belirlenen bölümlere büz yerleştiriyor. Ekiplerbu çalışmaların ardından yolu asfaltlayarak bölge halkının ulaşımda yaşadığı sorunları çözmüş olacak. Ekiplerin yaptığı çalışmalardanson derece memnun kaldıklarını belirten bölge halkı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
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