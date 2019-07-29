Büyükşehir, Koramaz’ı tanıtıyor

Koramaz Vadisi’ni tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşayanların da vadiyi tanımaları için organizasyonlar yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak yapılan Profesyonel Fotoğraf Eğitimi bu kez Koramaz Vadisi’nde gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Koramaz Vadisi’nin tüm doğal ve arkeolojik güzellikleriyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) dünya kültür mirası listesine alınması için çalışmalar yapılıyor. Koramaz Vadisi’ni turizmin hizmetine sunmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, vadiyi Kayserililerin tanıması için de organizasyonlar gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Koramaz Vadisi’nde yapılan Profesyonel Fotoğraf Eğitimi’ne büyük ilgi gösterildi. Fotoğrafçılara bölgedeki tarihi ve doğal güzellikler ile Koramaz’daki mahallelerde yaşanan kültüre ilişkin de bilgiler verildi.

Koramaz Vadisi; içerisinde 7 mahalleyi barındırıyor. Bugüne kadar yapılan saha araştırmalarına göre bölgede 40’a yakın kaya kilise, 6 adet tarihi taş köprü, 20’den fazla tarihi çeşme, 17 ayrı noktada tatlı su kaynağı, birbirine bağlı onlarca odadan oluşan yapılar ve benzersiz doğal güzellik bulunuyor.