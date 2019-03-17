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Büyükşehir Konservatuvarından "Son Şafak Son Dua Çanakkale"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde "Son Şafak Son Dua Çanakkale" adlı tiyatral danslı anlatım ile bir kez daha Samsunluların karşısına çıkıyor.

17 Mart 2019 Pazar 12:59
Büyükşehir Konservatuvarından "Son Şafak Son Dua Çanakkale"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde "Son Şafak Son Dua Çanakkale" adlı tiyatral danslı anlatım ile bir kez daha Samsunluların karşısına çıkıyor.


Geçen yıllarda da sahneye koyulan ve seyircisi tarafından büyük beğeni toplayan ’Çanakkale 1915’ tiyatral danslı anlatım, ’Son Şafak Son Dua Çanakkale’ adıyla yeniden seyirci ile buluşacak. Büyük gösteri 18 Mart 2019 Pazartesi akşamı, 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde sahnelenecek


Geçtiğimiz yıllarda da Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde kapalı gişe oynanan, Türkiye’nin 7 bölgesinden kültürün canlandığı tiyatral danslı anlatımın genel sanat yönetmenliği İzzet Kol’a ait. Senaryo ve kurguda Gökhan Barutçu’nun imzasının yer aldığı eser, öğretim elemanları Hasan Yazıcı, Samet Gündüz, Turab Akyüz, Mustafa Ağbal, Jale Car, atıl Kesat ve A. Faruk Taytan tarafından hazırlandı.



"Tarihin akışını değiştirdi"


Çanakkale Zaferi’nin sadece Türkiye değil dünya tarihi açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Yüce Türk milletini yok etmeye ve Türk vatanını istilaya kalkışan, dönemin en güçlü devletlerine karşı, büyük Türk milletinin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Çanakkale’de vermiş olduğu eşsiz mücadelenin ve kazandığımız zaferin 104’üncü yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, hiç kuşkusuz sonuçları itibarıyla tarihin akışını ve her şeyden önemlisi Türk ulusunun kaderini değiştiren çok önemli bir başarıdır. Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Tarihte eşine az rastlanır çok uluslu bir güce kanları ve canları pahasına dur diyen ve tüm dünyaya ’Çanakkale Geçilmez’ dedirten büyük Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün Çanakkale’de olduğu gibi, bugün de, Çanakkale muharebelerini kazandıran yüksek ruha sahip olarak, ülkesine ve milletine yönelik her türlü tehdit ve tecavüzü bertaraf edebilecek güç ve kararlılıktadır. Yokluk ve imkansızlıklara rağmen insanlarımızın şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli kilometre taşıdır aynı zamanda. Çanakkale’de ortaya konulan birlik, kardeşlik, dayanışma hem zaferi getirmiş hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesaret ve ruhu kazandırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’ne bu toprakları bize mukaddes emanetler olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:59
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