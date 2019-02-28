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Büyükşehir Koçarlılı miniklerin yüzünü güldürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı çocuklar mutlu olsun ve boş zamanlarında oyun oynayabilsinler diye Aydın genelinde 285 oyun alanı ve çocuk oyun grubu kurdu.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:09
Büyükşehir Koçarlılı miniklerin yüzünü güldürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı çocuklar mutlu olsun ve boş zamanlarında oyun oynayabilsinler diye Aydın genelinde 285 oyun alanı ve çocuk oyun grubu kurdu.


Çocukların mutlu yetişmelerinin her şeyden önemli olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Çocuklarımızın bizden taleplerini geri çevirmiyoruz. Özellikle kırsal ve dezevantajlı bölgelerde yaşayan çocuklarımızın her taleplerini yerine getiriyoruz. Çocuklarımız mutlu ve huzurlu yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


En son Koçarlı’da Şenköy, Dedeköy, Boğaziçi mahallerine çocuk oyun grupları yapılırken çocuklar çok mutlu olduklarını söyledi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri yoğun bir çalışma yürüterek Aydın’ın her yerinden gelen çocukların taleplerini yerine getiriyor. Koçarlı’da çalışmalara devam edilirken bitirilen oyun parkları çocuklar tarafından dolup taşmaya başladı.



“Hizmetlerden memnunuz”


Koçarlı’da mahallerine yapılan hizmetlerden dolayı vatandaşlar ve mahalle muhtarları da mutlu olduklarını söyledi. Boğaziçi Muhtarı Mehmet Ata "Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerden memnunuz. AYBA, ASKİ mahallemizde ve çevre mahallerimizde birçok hizmet yaptı. Çocuklarımız çocuk oyun grubu istemişti o da kısa sürede yapıldı. Özlem Başkan’a teşekkür ederiz" diye konuştu.


Çakmar Mahalle Muhtarı Engin Kara mahallelerine yapılan hizmetleri anlatırken özellikle yapılan mahalle yollarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Kara "Mahallemizde cemiyetlerimizi yapabileceğimiz yerimiz yoktu. Muhtarlar Çalıştayı’nda Özlem Başkanımıza ilettim ve çalışmalar başladı. Düğün salonumuzun açılışına Özlem Başkanımızı da bekliyoruz" dedi. Y



ine Çakmar Mahallesi’nden Emin Bacaksız ise "Büyükşehir Belediyesi’nin mahallemize yaptığı hizmetlerden çok mutluyuz. Topuklu Efemiz yaptığı çalışmalarla Aydın’ı temize çıkardı. Kendisini desteklemeye devam edeceğiz. Aydın’ı Türkiye’nin en güzel ili yaptı. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.


Şenköy Mahallesi Muhtarı Selahattin Cenge ise "Başkanımızdan çocuk parkı istemiştik hemen yerine getirdi. ASKİ de arıtma tesisinden altyapıyı yenilemeye kadar birçok çalışma gerçekleştirdi. AYBA’yla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız hiç yalnızlık çekmiyor, hep yanlarında. Özlem Çerçioğlu’na mahallem ve kendim adıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Kendi torunlarının da çocuk oyun parkında oynadıklarını belirten Cenge, mahallenin çocuklarının çok mutlu olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:09
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