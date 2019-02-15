Büyükşehir, kentin tarihi kimliğini anlattı

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde, “Tarihi Bir Kentin Kimlik Değerlerini Koruma ve Geliştirme; Gaziantep Deneyimi” adlı akademi eğitimi düzenlendi. Türkiye’nin çeşitli bölgesinden gelen tarihçiler, kentin tarihi mekanlarına hayran kaldı.

“Tarihiyle Yükselen Gaziantep” söylemine hayat veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesinin kesişme noktasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Tarihi İpek Yolunun önemli kentlerinden biri konumundaki Gazi şehri, tüm Dünya’ya tanıttı. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) Daire Başkanlığı, kentin tarihi derinliğinden beslenen kimlik değerlerini, çağdaş bir kent ortamında görünür kılmak için yapılan uygulama çalışmalarını yönetebilmek amacıyla gerekli yöntem, araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamayı amaçlayan eğitim programı hazırladı. Programa katılan tarihçiler, kent kimliği, tarihi miras, koruma ve kültür turizmi ilişkisinin kente yansımalarını yakından gördü.

İki gün süren eğitimde, KUDEB Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, Gaziantep koruma çalışmaları hakkında katılımcılara teknik bilgi verdi. ÇEKÜL Vakfı Güneydoğu Bölge Koordinatörü Zafer Okuducu, “Koruma politikalarında kamu-yerel-sivil-özel birliktelik” ana başlığı üzerine konuştu.

KUDEB Denetim Şube Müdürü Ökkeş Kavak KUDEB çalışma usul ve esaslarını anlattı, KUDEB UNESCO Şube Müdürü Gaye Cansunar Yetkin ise UNESCO sürecinde Gaziantep’i ele aldı. Eğitim programı kapsamında katılımcılar, Bey Mahallesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Evi, Hıdır Sokak, Ömer Ersoy Kültür Merkezi, Kurtuluş Camii, Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi, Milli Mücadele Müzesi, Şehreküstü Konakları, Şeyh Fethullah Cami ve Kasteli, Kozluca Kasteli, Pişirici Kasteli, Mevlevihane Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Beseten, Gümrük Han, Millet Hanı, Büdeyri Han, Hışva Han, Hamam Müzesi, Mutfak Müzesi, Çamurcu Sokak, Butik Otel, Kır Kahvesive Naib Hamamı’nı gezdi.

Akademi eğitim programına katılanlara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, katılım sertifikası verdi.