0553 313 94 23

Büyükşehir, kentin tarihi kimliğini anlattı

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde, “Tarihi Bir Kentin Kimlik Değerlerini Koruma ve Geliştirme; Gaziantep Deneyimi” adlı akademi eğitimi düzenlendi.

15 Şubat 2019 Cuma 12:35
Büyükşehir, kentin tarihi kimliğini anlattı

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde, “Tarihi Bir Kentin Kimlik Değerlerini Koruma ve Geliştirme; Gaziantep Deneyimi” adlı akademi eğitimi düzenlendi. Türkiye’nin çeşitli bölgesinden gelen tarihçiler, kentin tarihi mekanlarına hayran kaldı.


“Tarihiyle Yükselen Gaziantep” söylemine hayat veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından Mezopotamya ile Akdeniz Bölgesinin kesişme noktasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Tarihi İpek Yolunun önemli kentlerinden biri konumundaki Gazi şehri, tüm Dünya’ya tanıttı. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) Daire Başkanlığı, kentin tarihi derinliğinden beslenen kimlik değerlerini, çağdaş bir kent ortamında görünür kılmak için yapılan uygulama çalışmalarını yönetebilmek amacıyla gerekli yöntem, araç ve tekniklerin tanınmasını sağlamayı amaçlayan eğitim programı hazırladı. Programa katılan tarihçiler, kent kimliği, tarihi miras, koruma ve kültür turizmi ilişkisinin kente yansımalarını yakından gördü.


İki gün süren eğitimde, KUDEB Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, Gaziantep koruma çalışmaları hakkında katılımcılara teknik bilgi verdi. ÇEKÜL Vakfı Güneydoğu Bölge Koordinatörü Zafer Okuducu, “Koruma politikalarında kamu-yerel-sivil-özel birliktelik” ana başlığı üzerine konuştu.


KUDEB Denetim Şube Müdürü Ökkeş Kavak KUDEB çalışma usul ve esaslarını anlattı, KUDEB UNESCO Şube Müdürü Gaye Cansunar Yetkin ise UNESCO sürecinde Gaziantep’i ele aldı. Eğitim programı kapsamında katılımcılar, Bey Mahallesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Evi, Hıdır Sokak, Ömer Ersoy Kültür Merkezi, Kurtuluş Camii, Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi, Milli Mücadele Müzesi, Şehreküstü Konakları, Şeyh Fethullah Cami ve Kasteli, Kozluca Kasteli, Pişirici Kasteli, Mevlevihane Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Beseten, Gümrük Han, Millet Hanı, Büdeyri Han, Hışva Han, Hamam Müzesi, Mutfak Müzesi, Çamurcu Sokak, Butik Otel, Kır Kahvesive Naib Hamamı’nı gezdi.


Akademi eğitim programına katılanlara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, katılım sertifikası verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:35
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilikte büyük tehlike: Müdahaleci aile
    1. Evlilikte büyük tehlike: Müdahaleci..
    2. Binali Yıldırım: "İstanbul 4.0..
    3. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    4. DTO Başkanı Erbaş ve 10 şüpheli..
    5. Piyasalarda gün ortası
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa’ya..
    7. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı..
    8. Başkan adayından Kayahan şarkısı
    9. Vali Su: “Genç girişimcilere yol..
    10. Cezaevi ziyaretinde esrarla yakalandı
    11. Myanmar'da Müslüman avukatın..
    12. Iraklı mülteci kazada yaralandı
    13. Kosova’da grev hava trafiğini durdurdu
    14. Başkan Yiğit’e sevgi seli
    15. Suç makineleri polisten kaçamadı
    16. İspanya Başbakanı’ndan erken seçim..
    17. Hastane servis minibüsü ile otomobil..
    18. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    19. Şişli Belediyesi'nde yangın
    20. Türkiye'nin 2023 balık ihracatı hedefi..
    21. İçmeler Tesisi “Müşteri Memnuniyeti”..
    22. Çocuk istismarcısı sapığa 42 yıl hapis..
    23. Mike Pence’in AB’yi suçlayan..
    24. Başkan Yaman, Bölge Müdürü Çolak’la..
    25. Aydın'daki hazine arazilerinde..
    26. Sevgi Yolu’nda keman eşliğinde..
    27. ‘Bursa’nın tarihini ve talihini..
    28. "Üniversitenin norm kadrosu rektörün..
    29. 5 ilde sahte para operasyonunda 12..
    30. Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi