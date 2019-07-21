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Büyükşehir kendi fidanını üretiyor

Güneş Enerji Sistemleri ile kendi elektrik enerjisini üreten, atık tesislerinde gübre temini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kez dışa bağımlılığı sıfıra indirgeyebilmek için Akçakale yolu üzerindeki fidanlığında fidan üretiminde atağa geçti.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:19
Büyükşehir kendi fidanını üretiyor

Güneş Enerji Sistemleri ile kendi elektrik enerjisini üreten, atık tesislerinde gübre temini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kez dışa bağımlılığı sıfıra indirgeyebilmek için Akçakale yolu üzerindeki fidanlığında fidan üretiminde atağa geçti.


Başkan Beyazgül’ün talimatları ile ’Yeşil Şehir Şanlıurfa’ olma yolunda ilerleyen Büyükşehir, uygulamaları ile Türkiye’de birçok belediyeye örnek olmaya devam ediyor.


Şanlıurfa’da kendi öz kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirebilmek için atıl durumda olan fidanlıklarını adeta fabrikaya çeviren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan fidan üretimi gerçekleştirirken, bir yandan da 15’e farklı meyve yetiştiriciliği ve çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları ile ön plana çıkıyor. Şu ana dek 150 bini aşkın fidan üretimi yapan Büyükşehir, fidanlıkları bünyesinde görevli ziraat mühendisleri ve uzman personelleri ile bu sayıyı her geçen gün arttırıyor.


Kendi öz kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz


Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmesi ve üretim bazında atağa geçmesi gerektiğini belirten Başkan Beyazgül, "Tasarruf ve üretim bizim olmazsa olmazımızdır. Kendi öz kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeli ve mevcut imkanlarla en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu atılımın bir ayağı olan fidan üretimine de önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin iklimine uygun ağaç çeşitlerini arkadaşlarımız tespit ediyor ve bu çeşitlerin dışarıdan alınması değil de kendimizin üretmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bilince sahip bir Büyükşehir Belediyesi var. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


Büyükşehir ürün çeşidini arttırıyor


Fidan yetiştiriciliğinde atağa geçen Büyükşehir Belediyesi, üretimini yaptığı Nar, Üzüm, Zeytin, Badem ve Elma çeşidini de arttırma kararı aldı. Fidanlıklarında yeni ağaç ekimleri yapan Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki süreçlerde hurma, kayısı, kiraz, armut, şeftali, nektari, erik ve vişne üretimi de gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:19
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