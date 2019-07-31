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Büyükşehir Kemer’de Atatürk ve Liman caddeleri temizledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi turizm sezonunun yoğun geçtiği ilçelerde yoğun bir çalışma içerisine girdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:05
Büyükşehir Kemer’de Atatürk ve Liman caddeleri temizledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi turizm sezonunun yoğun geçtiği ilçelerde yoğun bir çalışma içerisine girdi. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk ve Liman Caddelerinde bakım ve peyzaj düzenlemesi yaptı.


Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle Antalya’nın 19 ilçesine hizmet götüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer’de de Caddelerin temizlik ve bakımını yaptı. Park Ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri turizm sezonu ile birlikte hareketlenen Liman ve Atatürk Caddelerinde yoğun bir çalışma içine girdi. Genel alan temizliği yapan ekipler yabani otları temizleyip, uzayan çimleri biçti. Kuruyan ağaçların da bakımını yapan ekipler, şekilli budama ile caddeye güzellik kattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri caddenin bakım ve peyzaj düzenlemelerini haftanın belirli günlerinde düzenli olarak yapmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:05
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