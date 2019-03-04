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Büyükşehir, kayıp kaçağı önlemede yeni hedef belirledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), 2014 yılında yüzde 50 olan kayıp kaçağı, 4 yılda yüzde 34’e indirdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:10
Büyükşehir, kayıp kaçağı önlemede yeni hedef belirledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), 2014 yılında yüzde 50 olan kayıp kaçağı, 4 yılda yüzde 34’e indirdi. GASKİ, kayıp kaçağı yüzde 30’un altına düşürmeyi 2019’un yeni hedefi olarak belirledi.


Büyükşehir, kaynakları verimli bir şekilde yönetebilmek için adeta seferberlik ilan etti. Su kayıp kaçakların 2014 yılında Türkiye ortalamasının üstünde olan Gaziantep, yapılan çalışmalarla kayıp kaçağı yüzde 34’e indirdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Kayıp kaçak oranını göreve geldiğimde yüzde 50-55 olduğunu gördüm. Hem şehirde su az, hem de var olan suyun yarısını kaynaktan geldiği sırada, yolda kaybediyoruz. Bunun için belli çalışmalar başlatarak bu kayıp kaçağı yüzde 15-20 azalttık” dedi.


GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise artan nüfusla beraber kayıp kaçakla mücadelenin önemini vurgulayarak, “Sürdürülebilir içmesuyu sistemini uygulamak istiyorsak öncelikle suyu sağlıklı bir biçimde temin etmemiz gerekiyor. Şebekemizde bu suyu kaybediyorsak gelecek nesillere doğru bir miras bırakmak mümkün değil. Yapılan modelleme çalışmaları çerçevesinde sorunlu bölgeler oluşturulup çalışmalar devam ediyor. Hedeflere doğru hızlı bir şekilde ilerleniyor” ifadelerini kullandı.


Yeni yılda kayıp kaçak oranını yüzde 30 ve altına indirmeyi hedefleyen Büyükşehir, yapılacak çalışmalarla su kaybını ve israfını önlemeye ağırlık verecek. Ayrıca altyapı çalışmalarıyla gelecek nesiller için yaşanabilir temiz bir Gaziantep ve daha kaliteli içme suyu için durmadan çalışmaya devam edecek.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:10
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