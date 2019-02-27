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Büyükşehir itfaiyesi 18 bin 430 olaya müdahale etti

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27 Şubat 2019 Çarşamba 16:20
Büyükşehir itfaiyesi 18 bin 430 olaya müdahale etti

Muğla’nın büyükşehir statüsü kazandığı 2014 yılından bu güne kadar 13 ilçede 40 noktada birim amirlikleri kurulan


Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 500 personelle bu güne kadar il genelinde toplam 18 bin 340 olaya müdahale etti.


Muğla’da meydana gelen olaylara anında müdahale eden ekipler 1692 ev yangını, 364 iş yeri yangını, 896 araç yangını, 3 bin 842 kaza-kurtarma olayına müdahale etti.


2018 yılında da il genelinde 238’i ev yangını olmak üzere, 83 işyeri yangını, 161 araç yangını, 908 kaza-kurtarma olayı olmak üzere toplam 3 bin 829 olaya müdahale edildi.


2014 yılından bugüne kadar vatandaşlardan, öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 143 bin 316 kişiye temel yangın bilgisi eğitimi verilerek kamuoyunun itfai durumlarda ne gibi uygulamalar yapacağı anlatıldı.


Bunun yanı sıra yüzde 68’lik orman varlığı ile orman zengini sayılan Muğla’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 128 adet yangın tankeri dağıtımı yapılarak olası yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi sağlandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:20
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