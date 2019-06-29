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Büyükşehir her yerde

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin tek parça halindeki en uzun sahillerinden birine sahip Karacabey ilçesinde sahil düzenleme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:53
Büyükşehir her yerde

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin tek parça halindeki en uzun sahillerinden birine sahip Karacabey ilçesinde sahil düzenleme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.


Bursa’nın deniz turizminden de pay alabilmesi için Gemlik ve Mudanya sahillerine ayrıcalıklı projeler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, tek parça halindeki Türkiye’nin en uzun sahillerinden birine sahip Karacabey sahil bandını da tatilciler için konforlu bir hale getirdi. Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu bölgelerini de içine alan sahil düzenleme çalışmaları geçtiğimiz yılsonunda tamamlanırken, tespit edilen eksiklikler de bir bir gideriliyor. Karacabey sahil düzenleme çalışmaları kapsamında yaklaşık 400 bin metrekarelik alan sil baştan elden geçirilirken, kum eleme aracıyla plaj düzenli olarak temizleniyor. Öte yandan tatilcilerin bölgeye daha konforlu ulaşımının sağlanması amacıyla Kurşunlu Mahallesi’nde de sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra balıkçı teknesi ile denize açılan Başkan Aktaş, Karacabey sahil bandının güzelliklerini denizden görme fırsatı da buldu.


Karacabey sahiline ilgi artıyor


Bursa’nın 17 ilçesinin de ayrı özellik ve güzelliklere sahip olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey’in de en özel ilçelerden biri olduğunu vurguladı. Karacabey’in sahil kenti kimliğini öne çıkaracak sahil düzenleme çalışmalarını geçtiğimiz yılsonu tamamladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Çalışmalar kapsamında 400 bin metrekarelik alanda yürüyüş yolları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, sergi alanları, kumsal alanda ahşap yürüyüş yolları, dinlenme alanları, duş ve soyunma kabinleri, spor alanları ve aydınlatma çalışmaları yaptık. Var olan eksiklikleri de yerinde tespit edip, en kısa zamanda gideceğiz. Yine Yeniköy plajı, Malkara plajı ve Kurşunlu plajında ekiplerimiz tarafından düzenli olarak kum eleme ve plaj temizleme çalışması yapılıyor. Karacabey plajlarından 2017 yılında 715 metreküp ve 2018 yılında da 1086 metreküp atık toplandı. Bu rakamlar da sahilin daha fazla kullanılmaya başladığını gösteriyor” diye konuştu.


Konforlu ulaşım


Kurşunlu Mahallesi’nde devam eden sıcak asfalt kaplama çalışmasını da yerinde inceleyen Başkan Aktaş, Kurşunlu’daki 6,5 kilometrelik yolun genişliğinin ilk etapta 5 metreden 9 metreye çıkarıldığını vurguladı. Yolun 2100 metrelik bölümündeki sıcak asfalt kaplama çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Aktaş, “Kalan 4400 metrelik kısımda sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. Yaptığımız bu çalışmaların bölgedeki aktiviteyi daha da hareketlendireceğine inanıyorum. Burada da Karacabey Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ben bu sıcak havaya rağmen çalışmalarda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve çalışmaların bölgeye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:53
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