Büyükşehir havuzlara bakım yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Büyükşehirin sorumluluk alanında bulunan havuzların bakım, onarım ve temizlik işlerini düzenli aralıklarla sürdürüyor.

Alanya Oba mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan süs havuzu Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Alanya Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından temizlendi. Havuz kimyasallarıyla temizlenip bakımı yapılan süs havuzu tekrar dolum yapılarak çalıştırıldı. İlçenin en işlek caddesindeki havuzun temizlendikten sonraki pırıl pırıl görüntüsü dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri ise Kemer’in gözbebeği Liman Caddesi üzerinde bulunan süs havuzlarında temizlik yaptı. Ekipler koku oluşmaması ve yosunlaşma olmaması için havuz temizliği kapsamında klorlama, dezenfekte ve fileleme çalışması yaptı. Ekipler havuzlarda haftanın üç günü temizlik ve tamir işlerinin yanı sıra uyarı levhaları ile aydınlatma sistemlerini de gözden geçiriyor.