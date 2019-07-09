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Büyükşehir GES’lerde sona yaklaşıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin, doğal kaynakları enerjiye dönüştürmek amacıyla hazırladığı Güneş Enerjisi Santralleri Projesi (GES) devreye girmek için gün sayıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 14:42
Büyükşehir GES’lerde sona yaklaşıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin, doğal kaynakları enerjiye dönüştürmek amacıyla hazırladığı Güneş Enerjisi Santralleri Projesi (GES) devreye girmek için gün sayıyor.


Aziziye ilçesinde 2,4 MW ve Yakutiye ilçesi 2,5 MW olmak üzere toplam 4.9 MW kurulu gücü olan tesislerin aylık ortalama elektrik üretimi 700 MW, yıllık üretimi de 8.400 MW olacak. Güneş santralleri tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi tüketim yaptığı elektriği mevcut en temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostu olan güneş enerji santralleri ile kendisi üretmiş olacak. Üretilen enerjinin aylık belediye bütçesine katkısı 500.000,00 TL yıllık ise 6.000.000,00 TL olarak gerçekleştirilecektir. Santrallerin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, proje ve kontrollüğünü yapan Enerji ve Aydınlatma Müdürlüğü yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Santrallerdeki incelemelerinin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Sekmen, doğal kaynaklardan enerji elde edilmesi ve yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yaparak, “Erzurum bu manada çok önemli bir altyapı ve potansiyeli barındırıyor. Biz de enerji yatırımlarımızla işte bu potansiyeli katma değere dönüştürmeyi amaçlıyoruz” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’da hayata geçirecekleri GES Projesi ve bu kapsamda yapım çalışmaları devam eden enerji santralleri hakkında bilgiler de verdi. Başkan Sekmen, Aziziye ve Yakutiye ilçe sınırlarında bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi GES 1, GES 2, ESKİ GES, Palandöken GES, ESKER GES ve ERTANSA GES isimli birbirinden farklı güç ve enerji üretim kapasitelerine sahip santraller kurduklarını kaydederek, “Bu santraller üretime geçtikten sonra elektrik tüketimimizi üreterek karşılayacağız. Aynı zamanda gelir de elde etmiş olacağız” dedi.


Tüm dünyanın artık yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini ve bu kaynaklardan ilkinin de güneş enerjisi olduğunu anlatan Başkan Sekmen, enerji yatırımlarının işte bu yüzden güneş enerjisini değerlendirmeye yönelik olarak yapılmaya başlandığını bildirdi.


Güneş enerjisinden elektrik elde etme ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşturma noktasında Erzurum’un fevkalade önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, “Şehrimizde günlük ortalama güneşlenme süresi 8 saati buluyor. Bu da yıllık bin 700 saate tekabül ediyor. Hem güneşli gün sayısı ve hem de güneşlenme süresi göz önünde bulundurulduğunda, Erzurum’da güneş enerjisi yatırımlarının sahip olduğu önem çok daha iyi anlaşılmış olunacaktır. Bunun yanında kış mevsiminin uzun olması ve kar örtüsünün uzun süre yerde kalması da, yansıtma katkısı açısından güneş ışınlarını müthiş bir enerji kaynağı haline getirmektedir. Erzurum’da böyle bir nimet varken, Büyükşehir Belediyesi olarak buna kayıtsız kalamazdık” diye konuştu.


Öte yandan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin GES yatırımlarının sadece bir kamu yatırımı olmayacağına işaret ederek, “Yakında üretime başlayacak olan santrallerimiz, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmada özel sektör için de örnek teşkil edecek. Yakın bir gelecekte Erzurum’un güneş enerji sistemlerine yönelik yatırımların merkezini nasıl teşkil edeceğini hep birlikte göreceğiz. Ayrıca bu ve başka her türlü alanda şehrimize yatırım yapmayı düşünen yatırımcılarımızın sonuna kadar yanında olacağımızın da özellikle bilinmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:42
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