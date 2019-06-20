Büyükşehir Genel Sekreteri Tozlu’dan Başkan Dutlulu’ya ziyaret

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Ali Tozlu ile Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan’ı makamında ağırladı.

Akhisar ile Manisa arasındaki iletişimi kuvvetlendirerek Akhisar’a daha güzel hizmetlerin kazandırılması için ortaklaşa çalışmak istediklerini ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Şehrimize yapılacak hizmetler noktasında istişarelerde bulunduk. İnşallah, Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde Akhisarımıza en güzel hizmetleri getireceğiz. Bu noktada desteğini bizlerden esirgemeyeceklerini ifade eden, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün olmak üzere, bizleri ziyaret eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Tozlu’ya ve Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan’a teşekkür ederim.” dedi.

İşbirliği mesajı veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Tozlu ise, “Akhisar Belediye Başkanı Sayın Besim Dutlulu’ya görevinde başarılar dilerim. Koordineli çalışmak için elimizden gelen özeni göstereceğiz. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiğimiz Akhisar’da, Besim Başkan’ı da ziyaret etmek istedik. Önümüzdeki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde ortak çalışmalara imza atarak hareket edeceğiz” dedi.