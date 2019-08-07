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Büyükşehir gençlerinden ‘bez bebek’ incelemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi gençlik birimi mensupları, Keles’in Sorgun Köyü’nde bulunan ve bölgenin giyim ile kuşamını, kültürünü temsil eden bez bebeklerin üretildiği atölyeyi gezdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:58
Büyükşehir gençlerinden ‘bez bebek’ incelemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi gençlik birimi mensupları, Keles’in Sorgun Köyü’nde bulunan ve bölgenin giyim ile kuşamını, kültürünü temsil eden bez bebeklerin üretildiği atölyeyi gezdi.


Büyükşehir Belediyesi’nde Bursa’nın alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kültürel faaliyetlerin desteklenmesi çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Sor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde görevli gençlik hizmetleri birimi üyeleri, Keles Bebekleri Üretim Atölyesi’ni ziyaret ederek ‘kültürün yaşatılması yönünde’ farkındalık sağladı. Büyükşehir gençlerini, atölyenin Usta Öğreticisi Ayşe Durak misafir etti. Atölyeyi ziyaret eden genç kızlara yün ve ip eğirme, mendil süsleme, çorap örme, palan, kulan ve kuşak dokumanın inceliklerini gösteren Durak, bez bebek üretiminin ortaya nasıl çıktığı hakkında mini bir sunum yaparak ziyaretçileri bilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:58
  1. kültür

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