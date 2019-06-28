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Büyükşehir engelli vatandaşların sesi ve kulağı oluyor

Büyükşehir Belediyesi, işitme ve konuşma engelli vatandaşların kamu ya da özel kuruluşlardaki resmi işlerini gerçekleştirebilmesi için işaret dili tercümanlık hizmeti sunuyor.

28 Haziran 2019 Cuma 12:44
Büyükşehir engelli vatandaşların sesi ve kulağı oluyor

Büyükşehir Belediyesi, işitme ve konuşma engelli vatandaşların kamu ya da özel kuruluşlardaki resmi işlerini gerçekleştirebilmesi için işaret dili tercümanlık hizmeti sunuyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, işitme ve konuşma engelli vatandaşların kamu ya da özel kuruluşlardaki resmi işlerini gerçekleştirebilmesi için önemli bir hizmet gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi işitme ve konuşma engelli vatandaşların sosyal hayattaki işlerini rahat halledebilmesi için işaret dili tercümanlık hizmeti sunuyor. Kurum ve kuruluşların da hizmetten yararlanabildiği çalışma ile engelliler iletişimlerini daha kolay sağlama imkanı buluyor.


İşitme ve konuşma engelli vatandaşlara tercümanlık hizmeti sağlayan Büyükşehir, böylece iletişim sağlayamama sorununu ortadan kaldırıp, işitme ve konuşma engelli vatandaşların sosyal hayattaki işlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen işaret dili tercümanlığı hizmeti; emniyet birimleri, adliye, noter, banka, hastane gibi kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarındaki resmi işlemlerde gerçekleştiriliyor. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar işaret dili tercümanına ihtiyaç duydukları zaman Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bizzat gelerek başvuruda bulunabiliyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:44
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