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Büyükşehir ekiplerinden su baskınlarına anında müdahale

Kocaeli’de etkisini gösteren sağanak yağış dolayısıyla yollarda, iş ve iş yerlerinde olası tehlikelerin yaşanmaması amacıyla seferber olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarına anında müdahale etti.

18 Haziran 2019 Salı 14:33
Büyükşehir ekiplerinden su baskınlarına anında müdahale

Kocaeli’de etkisini gösteren sağanak yağış dolayısıyla yollarda, iş ve iş yerlerinde olası tehlikelerin yaşanmaması amacıyla seferber olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarına anında müdahale etti.


Kocaeli’de aniden bastıran yoğun yağmur yağışı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili oldu. Sağanak yağmur İzmit’e yarım saatte yoğun yağış bırakırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığı ile İSU ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için adeta seferberlik ilan etti. İzmit ilçesinin 16 ayrı bölgesine müdahalede bulunan ekipler, su biriken yollara anında müdahale ederken iş ve iş yerlerinde oluşacak tehlikelere karşı her türlü tedbiri aldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te yaşanan yoğun yağmur yağışından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için tüm ekipleriyle sahadaydı. Yoğun yağmur yağışında Büyükşehir ekipleri, Kocaeli’nde hiçbir yolun, iş ve iş yerlerinin sular altında kalmaması için tüm ekipleriyle birlikte müdahale etti. Sağanak yağmur boyunca ve sonrasında sahada olan Büyükşehir ekipleri, sorun yaşayan yerlere hızlı bir şekilde müdahale etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış boyunca teyakkuzdaydı. Kocaeli İtfaiyesi’nden 10 ekip, 5 araç ve 20 personelle görev alırken Zabıta Daire Başkanlığı, 15 araç yaklaşık 35 personelle sahada yer aldı. İSU Genel Müdürlüğü de yağışın etkili olduğu yerlere görevli personelini sahaya çıkardı. Ulaşım Daire Başkanlığı ise her türlü tedbiri aldığını belirterek sahadaki ekiplerin acil istekleri doğrultusunda greyder ve iş makinalarını beklettiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:33
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