Büyükşehir, dumanlı yayla yolunu asfaltladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ın Dumanlı yayla yolunu asfaltladı.

Büyükşehir Belediyesi yolları konforlu hale getirmeye devam etti.Yaz aylarında sıkça kullanılan yayla yollarında da çalışmalar yapan büyükşehir belediyesi, Manavgat ilçesi Dumanlı yayla yolunu asfaltladı.Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekiplerinin asfalt hazırlığını tamamladığı Antalya, Konya, Isparta üçgeninde stratejik bir öneme sahip olan 11 kilometrelikDumanlı yayla yolunda, sathi kaplama çalışması yaptı.

Konya’nın Beyşehir ilçesine, bir bölümü de Isparta’ya uzanan ve ilk kez asfaltla tanışan Dumanlı Yayla yolunda ulaşım artık daha rahat ve konforlu yapılabilecek. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, Solaklı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Çolpak, Çakış Mahalle Muhtarı Sami Gündoğdu, Yeşilbağ Mahalle Muhtarı Ahmet Özkul çalışmaları yerinde inceledi.

"Teşekkür"

Solaklı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Çolpak “Her yıl Dumanlı Yaylasında Yörük Şöleni gerçekleştiriyoruz, çoğunlukla Serik ve Manavgatlı vatandaşlarımız bu yolu kullanıyor. Yolumuz çok bozuktu. Artık asfalt sayesinde ulaşım daha kolay olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.