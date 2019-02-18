Büyükşehir DESKİ’den 100 milyon TL’lik dev yatırım

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kentin geleceği için hayati öneme sahip olacak Acıpayam Akdere Barajı’nın yapımı için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DSİ’ye yaptıracakları Acıpayam Akdere Barajı’nın geleceğe atılan büyük bir yatırım olduğunu belirterek, 100 milyon liraya mal olacak tesisin Denizli’ye 70-80 yıl hizmet edeceğini vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Kurulu 2019 yılı ‘1. Olağanüstü Toplantısı’ yapıldı. Başkan Zolan’ın başkanlık ettiği toplantıda Büyükşehir DESKİ tarafından, Acıpayam, Serinhisar ve bağlı mahalleleriyle beraber Cankurtaran Mahallesi’ne kadar olan bölgenin içme suyu sorununu çözecek Acıpayam Akdere Barajı konusu görüşüldü. Gündem maddesinde, Büyükşehir DESKİ adına DSİ’nin söz konusu bölgenin içme suyu sorununu çözecek baraj, içme suyu arıtma , terfi istasyonları , su depoları ve şebeke imalatının yapacağı belirtildi. Barajın DSİ tarafından yapılıp tamamen işletmeye alındıktan sonra Büyükşehir DESKİ’ye teslim edeceği, 100 milyon liraya mal olacak dev yatırımın ödemesinin ise bu andan itibaren faizsiz olarak 30 yıl eşit taksitle yapılacağı ifade edildi.

“70-80 yıl kullanılacak bir tesisin altına imza atıyoruz”

Başkan Zolan, su ile ilgili hassasiyet ve küresel ısınmanın da göz önüne alındığında projenin geleceğe atılan büyük bir imza olduğunu söyledi. Su konusunda geleceğe güvenle bakmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "DSİ, Akdere Barajı’nın yapımını tamamlayıp bize teslim ettikten sonra 30 yıl eşit taksitlerle ve herhangi bir faiz almadan ödemesini yapacağız. Bunu bizler takip ettik. Büyükşehir DESKİ olarak belki gelecek 70-80 yıl kullanılacak bir tesisin altına imza atıyoruz. Çocuklarımızla ilgili torunlarımızla ilgili çok önemli bir karar veriyoruz. İnşallah hayırlı olur" dedi.

Başkan Zolan, kentin Büyükşehir statüsüne kavuşması ile beraber Büyükşehir DESKİ’nin çok büyük alt yapı yatırımları yaptığını söyledi. Bugüne kadar döşediği içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile rekor hizmetler yapan Büyükşehir DESKİ’nin yatırımlarına ara vermeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Geleceğe çok güzel eserler bıraktık. İnşallah bırakmaya da devam edeceğiz. Biz cesaret ettik vatandaşımız destek verdi ve hizmet destanları yazdık" diye konuştu.

Gelecekte susuzluk çekilmemesi için gerekli önlemler alındı

Denizli’nin Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından 19 ilçe ve 622 mahallesinde yatırım yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bugüne kadar şehirde 5 bin km’nin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bugüne kadar açtığı 194 içme suyu sondaj kuyusundan ise saniyede 3 bin 600 litre su temin etti. Denizli’nin gelecekte susuzluk çekmemesi için bugünden önlemleri alan Büyükşehir DESKİ tüm bunların yanında bugüne kadar 60 bin metreküplük 76 adet içme suyu deposu yaptı, 172 adet depoyu da yenileyerek modern bir hale getirdi.