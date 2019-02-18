0553 313 94 23

Büyükşehir DESKİ’den 100 milyon TL’lik dev yatırım

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kentin geleceği için hayati öneme sahip olacak Acıpayam Akdere Barajı’nın yapımı için düğmeye bastı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:10
Büyükşehir DESKİ’den 100 milyon TL’lik dev yatırım

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kentin geleceği için hayati öneme sahip olacak Acıpayam Akdere Barajı’nın yapımı için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DSİ’ye yaptıracakları Acıpayam Akdere Barajı’nın geleceğe atılan büyük bir yatırım olduğunu belirterek, 100 milyon liraya mal olacak tesisin Denizli’ye 70-80 yıl hizmet edeceğini vurguladı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Kurulu 2019 yılı ‘1. Olağanüstü Toplantısı’ yapıldı. Başkan Zolan’ın başkanlık ettiği toplantıda Büyükşehir DESKİ tarafından, Acıpayam, Serinhisar ve bağlı mahalleleriyle beraber Cankurtaran Mahallesi’ne kadar olan bölgenin içme suyu sorununu çözecek Acıpayam Akdere Barajı konusu görüşüldü. Gündem maddesinde, Büyükşehir DESKİ adına DSİ’nin söz konusu bölgenin içme suyu sorununu çözecek baraj, içme suyu arıtma , terfi istasyonları , su depoları ve şebeke imalatının yapacağı belirtildi. Barajın DSİ tarafından yapılıp tamamen işletmeye alındıktan sonra Büyükşehir DESKİ’ye teslim edeceği, 100 milyon liraya mal olacak dev yatırımın ödemesinin ise bu andan itibaren faizsiz olarak 30 yıl eşit taksitle yapılacağı ifade edildi.



“70-80 yıl kullanılacak bir tesisin altına imza atıyoruz”


Başkan Zolan, su ile ilgili hassasiyet ve küresel ısınmanın da göz önüne alındığında projenin geleceğe atılan büyük bir imza olduğunu söyledi. Su konusunda geleceğe güvenle bakmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "DSİ, Akdere Barajı’nın yapımını tamamlayıp bize teslim ettikten sonra 30 yıl eşit taksitlerle ve herhangi bir faiz almadan ödemesini yapacağız. Bunu bizler takip ettik. Büyükşehir DESKİ olarak belki gelecek 70-80 yıl kullanılacak bir tesisin altına imza atıyoruz. Çocuklarımızla ilgili torunlarımızla ilgili çok önemli bir karar veriyoruz. İnşallah hayırlı olur" dedi.


Başkan Zolan, kentin Büyükşehir statüsüne kavuşması ile beraber Büyükşehir DESKİ’nin çok büyük alt yapı yatırımları yaptığını söyledi. Bugüne kadar döşediği içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ile rekor hizmetler yapan Büyükşehir DESKİ’nin yatırımlarına ara vermeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Geleceğe çok güzel eserler bıraktık. İnşallah bırakmaya da devam edeceğiz. Biz cesaret ettik vatandaşımız destek verdi ve hizmet destanları yazdık" diye konuştu.



Gelecekte susuzluk çekilmemesi için gerekli önlemler alındı


Denizli’nin Büyükşehir statüsüne kavuşmasının ardından 19 ilçe ve 622 mahallesinde yatırım yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bugüne kadar şehirde 5 bin km’nin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bugüne kadar açtığı 194 içme suyu sondaj kuyusundan ise saniyede 3 bin 600 litre su temin etti. Denizli’nin gelecekte susuzluk çekmemesi için bugünden önlemleri alan Büyükşehir DESKİ tüm bunların yanında bugüne kadar 60 bin metreküplük 76 adet içme suyu deposu yaptı, 172 adet depoyu da yenileyerek modern bir hale getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti vekilleri Bakan Yardımcısı Güven’le görüştü
    1. AK Parti vekilleri Bakan Yardımcısı..
    2. Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu
    3. Alinur Aktaş: "Algıyla belediyecilik..
    4. Poşet üretimi yüzde 50 azaldı
    5. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    6. Fadıloğlu, Kozluyazı ve Suboğazı..
    7. "Takımımız Kadıköy'de iki puan..
    8. Hilmi Kulluk: “Kadıköy’de iki puan..
    9. ‘GetirYemek’ hizmete açıldı
    10. İran'dan AB'ye "sabrımızın sınırı var"..
    11. Osman Güder seçim çalışmalarını..
    12. İsrail polisi işgal altındaki Doğu..
    13. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    14. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    15. Çin, Almanya’nın en önemli ticaret..
    16. Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü
    17. Turkcell, otizmli çocukların "içindeki..
    18. Doğa dostu ressam Süzet Haklı,..
    19. Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
    20. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ Mardin..
    21. Maden sahasındaki göçüğün nedeni belli..
    22. BJK-Kabataş Vakfı Okulları hayata..
    23. İngiliz muhalefetinde toplu istifa şoku!
    24. Liseli öğrencilere uyuşturucunun..
    25. "Helikopter ve uçak ambulanslarla..
    26. Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’nin..
    27. Tütüncü ittifak ortakları ile buluştu
    28. Dağtekin seçim sürecini değerlendirdi
    29. Türk CMO, dünya markalarını yönetecek
    30. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm..
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!