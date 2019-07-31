Büyükşehir de toplu sözleşme sevinci

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ bünyesinde çalışan 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilerin maaşlarına ortalama yüzde 40 oranında zam yapıldı. Törende işçilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşit işe eşit ücret vermeyi hedeflediklerini belirterek, “Birleşe birleşe sadece biz kazanmayacağız.İzmir kazanacak.Türkiye kazanacak.Sizin yüzünüz gülmüyorsa bizim yüzümüz gülmez. Bundan emin olabilirsiniz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ ile iş yerinde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki altıncı dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı bir törenle imzalandı. 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde işçilerin maaşlarına ortalama yüzde 40 zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen imza törenine; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel- İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel- İş Genel Sekreteri Cafer Konca, Genel İş Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge Başkanı Memiş Sarı ile birlikte sendika temsilcileri, belediye bürokratları ve işçiler katıldı.

İşçilerin alkışları eşliğinde belediye önüne gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart’tan bu yana Türkiye’de değişim rüzgarı estiğini; kibrin, ötekileştirmenin geride kaldığını; mütevazi, samimi, haktan yana, şeffaf, hesap verilebilir, yönetime katılma isteğine dayanan bir dip dalgasının giderek büyüyeceğini söyledi. Değişimin öncülüğünü İzmir’in yapacağını ve İzmirlilerle gurur duyduğunu söyleyen Başkan Soyer, İZENERJİ ile yapılan toplu sözleşmede eşit işe eşit ücret hedefine ulaşma yolunda önemli bir aşama kaydettiklerini, birkaç sene içinde bu hedefe ulaşacaklarını dile getirdi.

800 taşeron işçinin mağduriyeti önlenecek

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya alınan; ancak toplu sözleşme dışında kalan 800 taşeron işçiye ilişkin de bir açıklama yapan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Ağustos ayında alacağımız meclis kararı ile bu arkadaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz. Birleşe birleşe sadece biz kazanmayacağız. İzmir kazanacak, Türkiye kazanacak. Sizin yüzün gülmüyorsa bizim yüzümüz gülmez."

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KHK ile kadroya alınan; ancak topu iş sözleşmesinden yararlandırılmayan destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve belediye yönetimine bu onurlu davranışları nedeniyle teşekkür etti.

Yeni toplu sözleşmeye göre işçiler ne alacak?

Sözleşmeye göre, A grubundaki işçinin ücreti yüzde 39,40 artışla 3 bin 135, B grubundaki işçinin ücreti yüzde 40,37 artış ile 3 bin 238, C grubundaki işçinin ücreti yüzde 42,61 artış ile 3 bin 341, D grubundaki işçinin ücreti ise yüzde 41,87 artışla 3 bin 403 TL oldu.

Günlük yevmiyelere de en düşük yüzde 37,77 ile en yüksek yüzde 39,75 oranında artış geldi. Yeni sözleşme ile birlikte şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim maaşlarında 18 günlük, aralık maaşında ise 22 günlük yevmiyeye göre hesaplanan ikramiye oranları da artmış oldu.

Çocuğu evlenen ve sünnet olanlara yardım geldi

Sözleşmeye göre işçilerin sosyal haklarında da önemli iyileşmeler yapıldı. İlkokulda çocuğu olanlar için öğrenim yardımı yüzde 115,36 oranında artarken,ortaokulda öğrenim gören çocuklar için yüzde 102,18, lisede öğrenim gören çocuklar için yüzde 92,77, üniversitede öğrenim gören çocuklar için yüzde 108,01 oranında arttı. Özürlü çocuk yardımı ise yüzde 12,78 oranında zamlandı. Sözleşmeye çocuğu ilk kez evlenen ve sünnet olan işçiler için 279,80 TL’lik yardım da eklendi.