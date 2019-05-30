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Büyükşehir Çevre Sağlığı ekipleri bayram nöbetinde

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri için Antalya genelinde bin 435 personelle sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:18
Büyükşehir Çevre Sağlığı ekipleri bayram nöbetinde

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri için Antalya genelinde bin 435 personelle sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bayram tatili boyunca da ilaçlama çalışmalarına devam edecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sıkıntısız bir yaz geçirebilmesi için uçkun ve haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 19 ilçede başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve kültürel mücadele yapılıyor. Bin 435 personel 152 pikap, 21 hizmet aracı, 7 minibüs ve 1 tekne ile yürütülen çalışmalar kapsamında yaz kış demeden fosseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar, rögarlar periyodik olarak ilaçlanıyor. Denizden de tekneyle falezlerdeki larvaya karşı ilaçlama yapılıyor. Bahar aylarının bol yağışlı geçmesi nedeniyle sinek popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlemler alan ekipler sineklerin üremelerine neden olan gelişi güzel bırakılmış araba lastiklerini de toplayarak, geri dönüşüme gönderiyor.



Yıl boyu mücadele


Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, vektörel mücadele kapsamında kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak uçkun ve larvalara karşı Sağlık Bakanlığı onaylı Biyosidal ürünlerle mücadele ediyor. 12 ay boyunca devam eden periyodik ilaçlama çalışmalarının yanı sıra ekipler tarafından vatandaşlardan gelen şikayetlerle ilgili söz konusu adrese gidilerek, anında müdahale ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, dokuz günlük bayram tatili boyunca da nöbetçi ekiplerle görev başında olacak. Rutin programların dışında vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendirecek. Vatandaşlar, uçkun ve haşereyle ilgili şikayetlerini Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü’nün 249 52 01 numaralı telefonlarına bildirebiliyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:18
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