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Büyükşehir cenaze araç filosunu büyütüyor

Araç filosunu vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak güçlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Alo 188 Cenaze Nakil Araç filosuna 3 yeni araç daha kattı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:12
Büyükşehir cenaze araç filosunu büyütüyor

Araç filosunu vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak güçlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Alo 188 Cenaze Nakil Araç filosuna 3 yeni araç daha kattı.


Defin ve mezarlık hizmetlerini ücretsiz şekilde gerçekleştiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 3 yeni cenaze nakil aracı daha satın alarak Alo 188 Cenaze Nakil Araç filosunu büyüttü. Aynı anda 2 cenazeyi taşıma kapasitesine sahip yeni araçlar 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verecek. Yeni satın alınan ve daha önce araç filosunda yer alan cenaze nakil araçları, kent merkezi, dış ilçeler ve şehirlerarası defin işlemlerinde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar, Alo 188’i arayarak araçlardan ücretsiz şekilde yararlanabilecek ve aynı zamanda görevli bulunan otobüslerde cenaze sahiplerini, defin işleminin yapılacağı yere ücretsiz taşıyacak.


Daha önce kent merkezinde 3, ilçelerde 14 olmak üzere toplam 17 adet cenaze nakil aracıyla hizmet veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni satın aldığı 3 cenaze nakil aracıyla sayıyı 20’ye çıkardı. Yeni satın alınan aynı anda 2 cenazeyi taşıma kapasitesine sahip araçlar kent merkezinde vatandaşlara hizmet verecek.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, araçlarla yapılan nakiller dışında gelen talepleri değerlendirerek cenazeleri hava yolu ile istenilen kentte ücretsiz taşımaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:12
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