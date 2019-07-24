0553 313 94 23

Büyükşehir Bin 759 can dostu sahiplendirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 3 Milyon 715 Bin TL yatırımla Muğla’ya kazandırdığı özellikleri ile Türkiye’nin en kapsamlı barınaklarından olan Geçici Hayvan Bakımevinde can dostların daha iyi yaşam sürmelerini sağlamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:56
Büyükşehir Bin 759 can dostu sahiplendirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 3 Milyon 715 Bin TL yatırımla Muğla’ya kazandırdığı özellikleri ile Türkiye’nin en kapsamlı barınaklarından olan Geçici Hayvan Bakımevinde can dostların daha iyi yaşam sürmelerini sağlamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Geçici Hayvan Bakımevinde bulunan Doğal Yaşam Alanları genişletme çalışmaları ve kulübe sayılarının artırılması ile sahip bekleyen can dostların daha ferah bir ortamda yaşamaları sağlanıyor. Ayrıca sıcakların artması ile doğal yaşam alanlarında bulunan, düzenli aralıklarla temizlenen havuzlarda hayvanların vakit geçirmeleri sağlanıyor. Sıcak havanın oluşturabileceği olumsuzluklar ve deri problemlerine karşı hayvanlar tıraş ediliyor, iç ve dış parazitlere karşı da ilaçlanıyor. Hayvan Bakımevi ekipleri sokakta gördüğü kılları uzamış ve bakımsız can dostları da bakımevine getiriyor, yapılan tıraş ve ilaçlamanın ardından ilgili yasa gereği tekrar yerlerine bırakıyorlar.


13 okul 445 öğrenci ziyaret etti


Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde haziran ayında okulların kapanmasıyla çocukları ile birlikte, bakımevini ziyaret eden vatandaşların sayısı artarak sahiplenilen hayvan sayısı arttı. Geçici Hayvan Bakımevi her gün 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Geçici Hayvan Bakımevini bugüne kadar 13 okul 445 öğrenci ziyaret etti.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde bugüne kadar uzman hekimler tarafından 9.802 hayvanın tedavisi yapılmış, 8.892 hayvan kısırlaştırılmış, 165 hayvana cerrahi müdahalede bulunuldu. Geçici Hayvan Bakımevi’nde rehabilite edilen 1.740 kedi ve köpek de yeni sahiplerine ve yuvalarına kavuştu.


Sevgi, hoşgörü ve güleryüzün şehri Muğla’da vatandaşların huzuru, mutluluğuna hizmet eden, çevreyi koruyan ve can dostlara saygılı projeler ürettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla gibi özel bir şehre hizmet etmekten ve bu şehirde yaşamaktan gurur duyduklarını söyledi. Başkan Gürün; “Muğla eşsiz güzellikleri, korunması gereken tarihi ve doğal güzellikleri ile bir şehirden fazlasıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu için hizmet üretirken aynı zamanda Muğlamızı koruyan, can dostlarımıza saygılı projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetlerimizden biri de Doğal Yaşam alanlı Geçici Hayvan Bakımevi. Can dostlarımızın sağlığı ve rehabilitesine uygun olarak düşünülen, doğal yaşam alanları ile geniş bir alana kurulu Geçici Hayvan Bakım evimizi Muğlamıza kazandırdık. Muayene ünitesi, ameliyathane ünitesi, müşahede ünitesi ve röntgenine kadar her türlü sağlık imkanına sahip Geçici Hayvan Bakım evimiz ayrıca vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin ziyaretine de açık. Doğal ortamlarında yaşıyormuş gibi bakımları yapılan can dostlarımızdan bugüne kadar 1759 tanesi yeni ailelerine kavuştu. Evlatlarına kedi ve köpeği satın almak yerine barınağımıza gelerek sahiplenen ailelere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karacabey boğazında hortum paniği
    1. Karacabey boğazında hortum paniği
    2. PKK'nın Kandil'deki barınak ve..
    3. Düzce’nin afet bölgesi ilan edilmesi..
    4. Kocaeli’de 11 bin 150 hayvan sağlığına..
    5. Çayırova’da çevre düzenleme..
    6. Başkan Söğüt, “Yol haritamızı birlikte..
    7. Milletvekili Tutdere’den Basın Bayramı..
    8. Yaz Kur’an kurslarına büyük ilgi
    9. İranlı Sünni alimden Tahran..
    10. Sakarya’daki selin hasarı gün yüzüne..
    11. Başarılı gençlere Büyükşehir’den tatil..
    12. "20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür..
    13. Ata Demirer’in çiftlik sefası
    14. "Tur atlamak istiyoruz"
    15. Borsa, 103.500 puan sınırını test etti
    16. Hamilelerin kesinlikle yememesi..
    17. HÜDA PAR’da bayrak değişimi
    18. İsrail'in davetlisi "Suudi aktiviste"..
    19. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken..
    20. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    21. Çevreyi korudular hediyeleri kazandılar
    22. Başkan Yüksel: "24 Temmuz Gazeteciler..
    23. "Adalet savaşçısı" Boşnak anne şiir..
    24. Kütahya Belediyesi, gönüllü..
    25. Bitlis’te 4 terörist etkisiz hale..
    26. Gebze’de Halk Günleri sürüyor
    27. Alanya’da Alman turist havuzda boğuldu
    28. Mısır tarlasındaki kenevirleri drone..
    29. TBMM Başkanı Şentop, İskeçe..
    30. Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe..
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?