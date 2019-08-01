0553 313 94 23

Büyükşehir Belediyesi’nin Tercih Danışmanlığından yaklaşık 4 bin 500 genç yararlandı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiği Meslek Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığından yaklaşık 4 bin 500 genç yararlandı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
Büyükşehir Belediyesi’nin Tercih Danışmanlığından yaklaşık 4 bin 500 genç yararlandı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, 2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiği Meslek Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığından yaklaşık 4 bin 500 genç yararlandı.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın üniversite adayı gençlerin doğru tercih yapmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Meslek Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığı etkinliğinde hedefin iki katına ulaşıldığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik öncesinde 2 bin 500 üniversite adayına danışmanlık hizmeti verilmesi öngörülürken, 9 gün sonunda tercih danışmanlığı hizmeti alan genç üniversite adaylarının sayısı 4 bin 500’ü buldu.



30 rehber öğretmen, öğrencileri yönlendirdi


Meslek Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığı etkinliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi PDR Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak’ın konuşmacı olarak katıldığı, “21. Yüzyılda Gençlerin Meslek ve Tanıtım Yolculuğu” konferansıyla başladı.. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, alanında uzman 30 rehber öğretmen, genç üniversite adaylarına tercihlerinde destek sağladı.



20 farklı meslek tanıtıldı


Ücretsiz düzenlenen Meslek Tanıtım Günleri çerçevesinde uzman kişiler tarafından üniversite adayı gençlere 20 farklı meslek tanıtıldı. Tercih Danışmanlığı desteği çerçevesinde kurulan stantlarda rehber öğretmenlerin sağladığı desteğin yanı sıra üniversiteler tarafından kurulan stantlarda da gençlere bilgiler verildi.


Öğrencilerin ilgileri ve becerileri doğrultusunda tercih yaparak, mutlu, huzurlu ve faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, doğru tercihlerin doğru sonuçlar doğuracağına vurgu yapıldı. Yanlış tercih nedeniyle son 5 yılda üniversiteyi bırakan ya da kaydını donduran öğrenci sayısının 1,1 milyonu aştığına dikkat çekilerek, doğru tercihin önem taşıdığı vurgulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kitap üretiminde tarihi rekor kırıldı"
    1. "Kitap üretiminde tarihi rekor kırıldı"
    2. CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı
    3. Yeni partiyle ilgili flaş gelişme!..
    4. ÜÇGE Kaızen çalışmalarına hız verdi
    5. Deruni bir fikirsel keşif için ‘Lahit’
    6. F-35 krizinin ardından Türkiye'ye..
    7. Otokar, ihracatın cirodaki payını..
    8. Aksaray’da hayvan yüklü tır devrildi:..
    9. Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı
    10. Türk Hava Kurumu Üniversitesi..
    11. ADÜ Teknokent’ten ön elemede birincilik
    12. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm..
    13. (Özel) 4 kurşunla öldürülen Gülay..
    14. Başkan Şerifoğulları, "Mahalle..
    15. Kurban bayramı öncesi kredi kullanma..
    16. THY ile Bangkok Hava Yolları arasında..
    17. Muradiye’de 2 bin 440 paket kaçak..
    18. Bu nasıl top çevirme! Şimdi bu..
    19. Kuzey Kore'den roket fırlatmada bir ilk
    20. Akülü arabası çalınan adamı hayırsever..
    21. Diyarbakır’da son bir ayda 13 milyon..
    22. One İstanbul ile hedef 20 milyon turist
    23. Konya'da kaçak kazı operasyonu
    24. Başkan Atay yol çalışmalarını denetledi
    25. (Özel) Maaşını alamayınca hem kepçeyi..
    26. Aden'de bombalı saldırı: 3 ölü, 20..
    27. Büyükşehir’de yollar yenileniyor
    28. Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök..
    29. İzmir Belediyesini şikâyet eden..
    30. Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten ikisi..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'