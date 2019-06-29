Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sağlık Turizmi Çalıştayı, konunun uzmanlarının katıldığı panelle devam etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı, Gevher Nesibe Medresesi-Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nin ardından Wyndham Grand Otel’de devam etti. Çalıştayda konunun uzmanlarının katıldığı bir panel düzenlendi. Çalıştay kapsamında ayrıca yurt içi ve yurt dışından gelen konuklara şehir turu ile Kayseri tanıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan Sağlık Turizmi Çalıştayı, dünyanın ilk tıp fakültesi olarak bilinen ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veren Gevher Nesibe Medresesi ve Darüşşifası’nda başladı ve Wyndham Grand Otel’de devam etti. Kayseri Valiliği, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş., Kayseri Ticaret Odası, Erciyes Üniversitesi ve Anadolu Sağlık Turizmi Derneği’nin de destek verdiği çalıştayda Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın yönettiği bir panel gerçekleştirildi.

Panele katılan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, “Türkiye’de ve Dünyada Sağlık Turizmi” konulu bir sunum yaptı. Prof. Dr. Tengilimoğlu, Kayseri’deki sağlık turizmi çalıştayının Türkiye’nin sağlık turizminde ivme yakalamasına katkı vereceğine inandığını dile getirdi.

Panelistlerden Prof. Dr. Ayfer Uyanık da sağlık turizmi hukuku ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık turizmi açısından Kayseri’nin çok güzel bir alt yapıya sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Uyanık, bu tür çalıştayların sektörü bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Panele Ticaret Bakanlığı’ndan gelen Hüseyin Sağmak da devlet desteklerini anlattı. Sağmak, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün hizmet ihracatı yapan sektörlere destekler verdiğini belirtti.

Öte yandan Sağlık Turizmi Çalıştayı için il dışından ve yurt dışından gelen konuklar şehir turu yaptılar. Özellikle Kayseri’nin tarihi değerlerini görme fırsatı bulan katılımcılar gezi kapsamında Şehir Hastanesi ve özellikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ni de gezdiler.