Büyükşehir Belediyesinden ‘seçim afişi’ açıklaması

AK Parti’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı’nın seçim afişinin izinsiz olduğu iddiasıyla indirilmesi üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı.

Büyülşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Büyükşehir Belediyemizin bir siyasi parti ile adayına bilboard tahsis etmediği ve özel mülkiyete ait bir bina üzerinden afişini kaldırttığı yönünde haberler yer almaktadır. Seçimlerde reklam ve propaganda, 298 sayılı kanunun İlan ve Reklam Yerleri başlıklı 60. maddesi ile Yüksek Seçim Kurulu’nun 2018/1119 sayılı kararında açıkça belirtilmiştir. İlgili kararda seçime katılan siyasi parti ve adayların seçime 30 gün kala sabit ilan ve reklam yerlerinden faydalanabileceği açıktır. Bu yerler parti ve adaylara İlçe Seçim Kurulları’nca yapılan kura ile ücreti karşılığında tahsis edilmektedir. Ayrıca ilgili habere konu olduğu gibi özel mülkiyetlere Büyükşehir Belediyesi’nin müdahale yetkisi yoktur. Keza şehrin birçok bölgesinde özel mülkiyetlere ait alanlarda parti ve adaylara ilişkin tanıtıcı malzemeler bulunmaktadır. Kanun, kamu alanları, kamu binaları, parklar ve kamuya ait arsalara siyasal kampanya sloganları asılmasını açıkça yasaklamaktadır” ifadelerine yer verildi.