Büyükşehir Belediyesinden heyelan bölgesine yardım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Eğridere Mahallesi’nde yaşanan toprak kayması nedeniyle seferber oldu. AKS 110, İZSU, Fen İşleri ekipleri bölgede çalışırken, aşevi aracılığıyla da vatandaşlara pide ve ayran dağıtıldı.

Bornova Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan evler boşaltılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de teyakkuza geçti. AKS 110 arama ve kurtarma araçları olası yangın ve kurtarma faaliyetleri için hemen bölgeye sevkedildi. 1 evin tamamen çöktüğü, 9 evin ise kısmen zarar gördüğü belirtilirken, heyelan tehlikesi altında bulunan 12 evin daha boşaltılacağı bildirildi. AKS 110 ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak vatandaşların boşaltılan evlerden güvenli bir şekildekıymeti eşyalarını çıkarmalarına yardım etti.

Can kaybı yok

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde hasar gören binaların branşmanlarını iptal etti. Geçici şebeke oluşturularak boşaltılmayan evlerin su almasını sağladı. Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanların su içmesini sağlamak için bölgeye tanker de gönderildi. Aş evi tarafından yapılan pide ve ayranlar vatandaşlara ulaştırılırken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gitti.İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri toprak kaymasının yaşandığı bölgenin dere sınırı dışında olduğunu belirtirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ise heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolun yerine alternatif olarak 2300 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde yol yapımına başlandığını, yolu açmak için zemin düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, toprak kayması nedeniyle yaralanma ve can kaybının olmadığını bildirdi.