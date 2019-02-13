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Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere badem soyma makinesi

Tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ve Dicleli çiftçilere, saatte bir ton kabuklu bademi soyan makine hibe etti.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçilere badem soyma makinesi

Tarımsal üretimi teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ve Dicleli çiftçilere, saatte bir ton kabuklu bademi soyan makine hibe etti.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel ekonominin kalkınması için üreticilere destek vermeye devam ediyor. Daha önce Eğil’de çiftçilere badem soyma silkme makinesi armağan eden Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Çermik ve Dicleli üreticilere badem soyma silkme makinesi hibe etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personelleri, badem soyma silkme makinelerini Kayapınar ilçesinde yer alan organik pazar yerinde Dicle ve Çermikli kooperatif üyesi üreticilere tutanak karşılığında teslim etti. Görevliler tarafından teslimat esnasında çiftçilere badem soyma silkme makineleri hakkında genel bilgiler de verildi.Çiftçiler, hibe edilen badem soyma silkme makineleri nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.


Ürünün satışa hazır hale gelmesinde üreticiye zaman tasarrufu dışında büyük kolaylık sağlayan, bir buçuk kilovat motor gücüne sahip ve saatte yaklaşık bir ton kabuklu bademi soyabilen makine, traktör ya da elektrik desteğiyle çalışıyor.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:32
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