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Büyükşehir Belediyesinden bayram tedbirleri

4-6 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramında vatandaşların sorun yaşamamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı tedbirler alındı.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:29
Büyükşehir Belediyesinden bayram tedbirleri

4-6 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramında vatandaşların sorun yaşamamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı tedbirler alındı.


Belediye otobüsleri bayramın ilk günü ücretsiz


Bu kapsamda bayramın birinci günü özel halk otobüsleri hariç Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçları, mezarlıklar başta olmak üzere Malatya genelindeki tüm hatlarda gün boyu ücretsiz hizmet verecek.


Ayrıca, MOTAŞ tarafından, 3 Haziran Pazartesi (Arife) Gününden itibaren Şehir Mezarlığı Hattına ücretsiz ek seferler konularak, vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlığa ulaşmaları sağlanacak.


Vatandaşlar otobüs seferleri ile ilgili bilgi talebi ve şikayetlerini ise 502 2 502 numaralı MOTAŞ çağrı merkezi hattını arayarak bildirebilecekler.


İlgili birimler bayram süresince mesai yapacaklar


Vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimleri 7/24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek.


Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi de Bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi’nin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecekler.


Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi de yine Ramazan Bayramında hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikayetlerini 185 ve 377 74 44 numaralı çağrı merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler.


Cadde ve sokaklar ile cami avluları yıkanacak


Büyükşehir Belediyesi, ana caddelerin temizliğini yaparak yıkayacak. Ayrıca ana cadde üzerinde bulunan camilerin avluları ve Bayram namazı kılınacak mekanlar yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlikler yapılacak. Şehir Mezarlığı, Mezarlık Camisi ve Şehitliğin çevresinde gerekli temizlikler yapıldıktan sonra gül suyu sıkılacak.


Ayrıca bayram süresince nöbetçi temizlik personelleri görevlendirilerek oluşabilecek aksiliklerin önüne geçilecek. Hafriyat döküm sahası ile çöp döküm sahası da bayram süresince açık tutularak çalışmalar devam edecek.


Trafik akışının disipline edilmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor


Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı nedeniyle oluşabilecek sıkışıklığı önlemek amacıyla trafik akışını disipline edecek çalışmalar yapılıyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ana arterlerde yol çizgi çalışmaları ile duba, levha yenileme çalışmalarına da aralıksız bir şekilde devam ediliyor. Şehir Mezarlığı giriş ve çıkışlarında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla gerekli tedbirlerin önceden alınacağı belirtildi.


Ekmek satış büfeleri bayram süresince hizmet verecek


Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Şirketine bağlı ekmek satış büfeleri de Ramazan Bayramı süresince, vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Bayram süresince Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikasına ait 17 büfe açık kalacak.


Bayram süresince hizmet verecek Ekmek Büfeleri: Çevreyolu, Dörtyol, Battalgazi, Akpınar, Eski Devlet Hastanesi, Kernek, Emeksiz, Toki 1. Etap, Toki 2. Etap, Toki 3. Etap, Beydağı Devlet Hastanesi, Sıtmapınarı, Yeni İlçe Garajı, Yeni Cami, Doğu Garajı, Vilayet Binası arkası ile Fabrika Büfesi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:29
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