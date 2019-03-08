Büyükşehir Belediyesinden Balbey açıklaması

Balbey Kentsel Yenileme Projesi kapsamında alınan kamulaştırma kararının 1. Etap içerisinde kalan 10 metrekareden küçük ve ulaşılamayan kişilere ait yerleri kapsaması yönündeki Büyükşehir Belediyesi’nin talebine yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi gazetede yayımlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 1. Etap olarak belirlenen Sobacılar Çarşısı ve İsmet İnönü Parkı’nın kuzeyinde kalan alanda hak sahiplerinin yüzde 85’i ile uzlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Balbey, 2015 yılında, Bakanlar Kurulu Kararıyla kentsel yenileme alanı ilan edilmiştir. İlan sonrası bölgede Antalya Büyükşehir Belediyesince anket çalışmaları ve yenileme modeli çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından Balbeylilerle 5 kez bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Tüm bu bilgilendirme ve saha çalışmaları sonucunda Balbeylilerin taleplerini toplayabilmek amacıyla ön protokoller yapılmış ve ön protokol çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda en fazla isteklinin bulunduğu 6722 ve 6636 adalar 1. etap proje alanı olarak belirlenmiştir. 1.Etap olarak belirlenen alan,Balbey Yenileme Alanının güneyinde kalan Sobacılar Çarşısı ve İsmet İnönü Parkı’nın kuzeyindeki bölümdür. 1. Etap olarak belirlenen bualanda hak sahiplerinin yüzde 85’i ile uzlaşı sağlanmıştır. Ön protokol sonucunda hak sahibi vatandaşlarımızın talepleri belirlendiğinden; bu talepleri doğrultusunda plan ve kentsel tasarım projeleri hazırlanmıştır. Yapılan bütün teknik çalışmalarla ilgili Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer yetkili mercilerin olumlu görüşleri alınmıştır. Balbey’de 1. Etap olarak belirlenen alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de salt çoğunlukla geçen Kentsel Tasarım ve Mimari Projelerine uygun şekilde vatandaşlarımız ile uzlaşma ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri imzalanmasına başlanmıştır. İnşaat sözleşmesi imzalanma sürecinde sona gelinmesi ile birlikte özellikle 10 metrekareden küçük hak sahiplikleri ve ulaşılamayan hak sahipleri nedeniyle projenin uygulanabilmesi neredeyse imkânsız hale gelmiştir”

Çözümsüzlükleri ortadan kaldırmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırma yetkisini hızlandırmak amacıyla, belediye tarafından Cumhurbaşkanlığından istenen acele kamulaştırma kararının yayımlanarak yürürlüğe girdiğinin bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu karar, daha önce Balbey’in tamamının yenileme alanı ilan edilmesi nedeniyle ve diğer etaplarda aynı şekilde 10 metrekareden küçük ve ulaşılamayan hak sahiplerinin bulunması nedeniyle Balbey’in tamamı için alınmıştır. Ancak bu acele kamulaştırma kararı Balbeyli hemşerilerimizin birbölümü tarafından Balbey’deki bütün parsellerin kamulaştırılacağı şeklinde yorumlanmıştır. Ülkemizde hak sahipleriyle yüzde 85 uzlaşı sağlanan ve noter kanalıyla sözleşme imzalanan Balbey yenileme projemiz bu kadar yüksek oranda uzlaşı sağlanmış tek yenileme alanıdır. Dünyanın gözbebeği Kaleiçi projesinin bir benzerinin yapılarak Antalya’ya kazandırılmasına yönelik bu çalışma, bazı siyasi çevreler tarafından suiistimal edilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır. Şeffaf belediyeciliğimizin göstergesi olarak bir bölüm hak sahiplerinin yanlış anlamalarını ve hak sahiplerimizin yanlış yönlendirilmelerini ortadan kaldırmak üzere, daha önce verilen Balbey’in bütününü kapsayan acele kamulaştırma kararının düzeltilmesi Cumhurbaşkanlığımızdan talep edilmiştir.1. Etaptaki 6722 ve 6636 adalardan oluşan 2 adada ulaşılamayan ve 10 metrekarenin altında hisseleri bulunan 19 hissedarın toplam 1066,79 metrekare alanını kapsayacak şekilde; Balbey’de bulunan diğer parsel ve alanlara ait acele kamulaştırma kararının kaldırılması yönünde 21 Şubat’ta ve 98020357-752.01.01-E17487 sayılı yazımıza ilişkin düzeltme talebimiz çok kısa sürede sonuçlanmıştır.Bu talebimiz uygun görülmüş ve 808 sayılı kararla Cumhurbaşkanlığımızca onaylanarak 8 Mart 2019 tarihli ve 30708 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır”