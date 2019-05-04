Büyükşehir Belediyesinden Aydın’da gökyüzü şenliği

Aydın’da genç yaşlı binlerce vatandaş, yüzlerce uçurtmayla keyif dolu bir gün yaşadı. Etkinliğe en fazla sevinen ise çocuklar oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şenliğe yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Çocukların aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte çocuklara uçurtmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edildi.

Aydın-Muğla yolu üzerindeki boş arazide gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar gönüllerince uçurtma uçurmanın keyfini yaşarken aileleri de piknik yaptı. İlk kez bu kadar kalabalık bir alanda uçurtma uçurduklarını söyleyen çocuklar, kendilerine bu imkanı veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.