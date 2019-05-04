0553 313 94 23

Büyükşehir Belediyesinden Aydın’da gökyüzü şenliği

Aydın’da genç yaşlı binlerce vatandaş, yüzlerce uçurtmayla keyif dolu bir gün yaşadı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:26
Büyükşehir Belediyesinden Aydın’da gökyüzü şenliği

Aydın’da genç yaşlı binlerce vatandaş, yüzlerce uçurtmayla keyif dolu bir gün yaşadı. Etkinliğe en fazla sevinen ise çocuklar oldu.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şenliğe yaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Çocukların aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte çocuklara uçurtmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edildi.


Aydın-Muğla yolu üzerindeki boş arazide gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar gönüllerince uçurtma uçurmanın keyfini yaşarken aileleri de piknik yaptı. İlk kez bu kadar kalabalık bir alanda uçurtma uçurduklarını söyleyen çocuklar, kendilerine bu imkanı veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van’da Bedıl Dans Yarışması
    1. Van’da Bedıl Dans Yarışması
    2. Denk Partisi’nin Avrupa Parlamentosu..
    3. Voleybol Efeler Ligi play-off final..
    4. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski..
    5. 11. Kocaeli Kitap Fuarı
    6. Büyükşehir Belediyesinden Aydın’da..
    7. Kazakistan'dan Türk iş adamlarına davet
    8. Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta..
    9. Simülasyonda emniyet kemerinin önemini..
    10. Fani Kasırgası Bangladeş’i vurdu: 6 ölü
    11. YTB öğrencileri İstanbul'da "fotoğraf..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşı..
    13. Tekne faciasında iki göz altı
    14. İşte Ramazan pidesinin püf noktaları
    15. Arkadaşını sırtından bıçakladı,..
    16. Milli Görüş’çü başkandan Cihangir..
    17. Kulu’da istişare toplantısı yapıldı
    18. Didimli genç işadamlarından gazeteci..
    19. Taş fırınlarda imece lezzeti
    20. Tiran'da okula destek için Türk..
    21. ABD'den İran'a 'çatışmayacağız' mesajı
    22. Denizlililer park ve bahçelere akın..
    23. 5 yıl aradan sonra Dublin’den Bodrum’a
    24. Antalya’da ev yangını: 1 yaralı
    25. Vali Pehlivan eşiyle birlikte kadın..
    26. Yörük Türkmenlerden develerle temsili..
    27. 15 Temmuz şehidinin kızı babasının..
    28. Türk şirketleri Özbekistan’da kariyer..
    29. Büyükşehir konservatuvarından yılsonu..
    30. Tayland Kralına törenle taç giydirildi
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar