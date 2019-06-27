0553 313 94 23

Büyükşehir belediyesinde Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin yerel yönetimlerde ilk yansımasını hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde yerel yönetimlerde ilk kez ‘Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı kuruldu.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:13
Büyükşehir belediyesinde Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin yerel yönetimlerde ilk yansımasını hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde yerel yönetimlerde ilk kez ‘Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı kuruldu.


Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı, sanayi ve ticaret şehri olan Gaziantep’in turizm ve tarım alanınyanı sıra öne çıkan gastronomi ve kültür varlıkları ile inovasyon potansiyelini açığa çıkarmak, geliştirmek, bu potansiyeli daha çok vurgulayarak ulusal ve uluslararası düzlemde hak ettiği konumda yer almasını sağlamayı temel hedef ediniyor. Etkin vatandaş katılımı ile sıradışı bakış açılarını kullanarak inovasyona dayalı hizmet anlayışını hayata geçirmek, akıllı şehircilik, sosyal inovasyon bağlamında inovasyonun kentin dokusuna nüfuz etmesi için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili diğer birçok paydaşla inovasyon bazlı bir ekosistem kurmak ve paydaşlarla, birlikte hareket ilkesi doğrultusunda üretilecek ortak projelerle kentin gelişimine ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.


Uluslararası arenada inovasyonu hızlandırıcı etkisi kabul edilmiş olan Living Lab organizasyonu ile her kesimden vatandaşların kentin gelişiminde söz sahibi olmasını istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, “Kentin yönetimine üretilen projelerle daha çok katılım sağlamasını ve böylece Gaziantep’in demokratik inovasyonu benimsemesini sağlamak istiyoruz. Dünyanın en eski şehirleri arasında ilk on sırada yer alan Gaziantep’in inovasyon konusunda da kadim olduğunu açığa çıkarmak hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.


Arslan, kurulan bu birim ile Gaziantep’te Ar-Ge ve İnvasyon alanına önemli katkı sunmak istediklerini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:13
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Murat Karahan için "İtalya'nın Türk'ü" tanımlaması
    1. Murat Karahan için "İtalya'nın Türk'ü"..
    2. İsrail ile Rusya arasında GPS atışması
    3. Bosna Hersek’le ticaret katlanacak
    4. Nevşehir Belediyesi yaz spor okulları..
    5. Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti..
    6. Başsavcı Demircan’dan Başkan Sever’e..
    7. Ücretsiz Yaz Spor Kursları bin 475..
    8. İl spor merkezleri tanıtılmaya devam..
    9. Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı
    10. Vali Şentürk mermercilerle bir araya..
    11. "Japonya'da Türk Kültür Yılı" konulu..
    12. AB, İdlib'deki gelişmelerden endişeli
    13. (Özel) Genç hafız dev dalgaların..
    14. Samsun'da araç kundaklama iddiası
    15. Fenerbahçe bombayı patlattı! 3 yıllık..
    16. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    17. Selde kaybolanları bulmak için o..
    18. 2 katlı metruk bina alevlere teslim..
    19. DEAŞ şüphelisi serbest
    20. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı..
    21. CHP’li Adana Büyükşehir..
    22. En dijital zirvede ucuz internet..
    23. Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34..
    24. Erdoğan, Japonya'da "Ara Güler..
    25. Tomara’nın güzel misafirleri..
    26. Babalarını önce öldürüp sonra..
    27. MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da..
    28. MÜSİAD Yönetimi Karadeniz Bölge..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Japonya'daki)..
    30. Uyuşturucu ile mücadele standı kuruldu
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu