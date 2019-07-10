0553 313 94 23

Büyükşehir Belediyesi’nde 2020-2024 stratejik planlama hazırlıkları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planlama toplantısında konuşan Başkan Dr.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
Büyükşehir Belediyesi’nde 2020-2024 stratejik planlama hazırlıkları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planlama toplantısında konuşan Başkan Dr. Selçuk Mızraklı, "Kent, ruhu olan bir kent olmalı. Duvarları size konuşmalı, sokakları size bir şeyler anlatmalı, bir hikayesi olmalı” dedi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2020-2024 stratejik planlama hazırlıklarına başladı. Büyükşehir Belediyesi eğitim salonunda gerçekleştirilen toplantıyla başlayan hazırlık çalışmalarına Başkan Dr. Selçuk Mızraklı, Genel Sekreter Yardımcısı ve Stratejik Plan Koordinatörü Ekrem Yeşil, Strateji Geliştirme Birimi, stratejik planlama ekibi ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yetkilileri katıldı. Toplantıda, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından stratejik plan hazırlık ve zaman programı tanıtımı, stratejik plan dış paydaşları ile UNICEF Çocuk Dostu Şehirler Projesi kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.


Toplantıda konuşan Başkan Mızraklı, "Kamu kurumları yarına ilişkin büyüme eksenli veya alanlarda yapacağı bir takım yatırımlar eksenli çok farklı ölçeklerde gelecek planlamaları yapmaktadırlar. Ancak, yerel yönetimler söz konusu olduğu zaman adeta ucu bucağı olmayan, yani günü, günün içeriğini alıp yarına teşmil ettiğiniz zaman önünüze oldukça büyük bir ölçek çıktığını görüyorsunuz ve gelecek hayalinizi söze, yazıya ve programa dökmeye çalışıyorsunuz. Siyaset erbabı çok rahat konuşur, konuşurken de sizinki kadar ehliyetle, oturup meselelerin çoğu kez ayrıntısına girmeden bol keseden söyleyebilirler. Ama sizin bol keseden söyleyebilmek gibi bir avantajınız da yok. Tamamen elinizdeki mevcut kapasiteyi çok iyi analiz ederek, mevcut birikimi çok iyi gözleyerek, bunun içsel ve dışsal bileşenlerini ciddi şekilde değerlendirerek, çok farklı ölçeklerden bakarak yarına ilişkin değerlendirmeler yapmak gibi zorlu bir görev ve sorumluluk var önümüzde. Bizler, bu kentte yaşayanlar geleceği ilişkin hayallerimizi daha maddi verilere ve kapasitemizde daha önce de hayat bulmuş birikime yaslandırarak resmetmeye çalışacağız" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KADEM'i savunurken Sofuoğlu'nun sözlerini çarpıtmıştı... Ebubekir Sofuoğlu’ndan, LGBTİ destekçisi İsmail’e cevap!
    1. KADEM'i savunurken Sofuoğlu'nun..
    2. Ekonomi alanındaki "torba" teklif,..
    3. Manisa'da palet fabrikasında yangın
    4. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    5. Kartal'da ormanlık alanda yangın
    6. Kartal'daki cinayet davası
    7. Aydos Ormanlarında yangın çıktı. Olay..
    8. Uçhisar Belediyesi Fransa-Cadaujac..
    9. Irak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol..
    10. Artem Kravets antrenmana katıldı
    11. Nevşehir Belediyesi 2019-2020..
    12. "BM askerleri ve soykırıma göz yuman..
    13. TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi
    14. Tırdan düşen yedek lastik az kalsın..
    15. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    16. Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya..
    17. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    18. Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu
    19. Erdoğan o noktaya dikkat çekerek..
    20. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de gruplar..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"