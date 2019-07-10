Büyükşehir Belediyesi’nde 2020-2024 stratejik planlama hazırlıkları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 stratejik planlama toplantısında konuşan Başkan Dr. Selçuk Mızraklı, "Kent, ruhu olan bir kent olmalı. Duvarları size konuşmalı, sokakları size bir şeyler anlatmalı, bir hikayesi olmalı” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2020-2024 stratejik planlama hazırlıklarına başladı. Büyükşehir Belediyesi eğitim salonunda gerçekleştirilen toplantıyla başlayan hazırlık çalışmalarına Başkan Dr. Selçuk Mızraklı, Genel Sekreter Yardımcısı ve Stratejik Plan Koordinatörü Ekrem Yeşil, Strateji Geliştirme Birimi, stratejik planlama ekibi ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yetkilileri katıldı. Toplantıda, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından stratejik plan hazırlık ve zaman programı tanıtımı, stratejik plan dış paydaşları ile UNICEF Çocuk Dostu Şehirler Projesi kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Mızraklı, "Kamu kurumları yarına ilişkin büyüme eksenli veya alanlarda yapacağı bir takım yatırımlar eksenli çok farklı ölçeklerde gelecek planlamaları yapmaktadırlar. Ancak, yerel yönetimler söz konusu olduğu zaman adeta ucu bucağı olmayan, yani günü, günün içeriğini alıp yarına teşmil ettiğiniz zaman önünüze oldukça büyük bir ölçek çıktığını görüyorsunuz ve gelecek hayalinizi söze, yazıya ve programa dökmeye çalışıyorsunuz. Siyaset erbabı çok rahat konuşur, konuşurken de sizinki kadar ehliyetle, oturup meselelerin çoğu kez ayrıntısına girmeden bol keseden söyleyebilirler. Ama sizin bol keseden söyleyebilmek gibi bir avantajınız da yok. Tamamen elinizdeki mevcut kapasiteyi çok iyi analiz ederek, mevcut birikimi çok iyi gözleyerek, bunun içsel ve dışsal bileşenlerini ciddi şekilde değerlendirerek, çok farklı ölçeklerden bakarak yarına ilişkin değerlendirmeler yapmak gibi zorlu bir görev ve sorumluluk var önümüzde. Bizler, bu kentte yaşayanlar geleceği ilişkin hayallerimizi daha maddi verilere ve kapasitemizde daha önce de hayat bulmuş birikime yaslandırarak resmetmeye çalışacağız" dedi.