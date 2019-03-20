Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yemekte buluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle Sümerpark’ta bulunan Yaşlılar Birimi’nde yemekli program organize etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, her yıl 18 - 24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası nedeniyle yemekli moral etkinliği düzenledi. Sümerpark’ta bulunan Yaşlılar Birimi’nde düzenlenen etkinliğe yaşlılar evlerinden servis araçlarıyla alınarak merkeze getirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan masalarda yemeklerini yiyen yaşlılar, bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Yaşlılar, Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen etkinlik ve gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Etkinliğin ardından yaşlılar tekrar servis araçlarıyla evlerine bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca rutin olarak yaşlılara evde bakım hizmeti, psikolojik destek, refakat hizmetleri ve ekonomik destek vermeye devam ediyor.