Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla bayramlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyesi bayram namazı çıkışında vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Aydınlıların güzel bir bayram geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki camilerde bayram namazı sonrasında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Tüm Aydınlıların Ramazan Bayramını kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise bayramın mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Cami çıkışlarında Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan lokumları alan vatandaşlar, gösterdiği duyarlıktan dolayı Başkan Çerçioğlu’na ve Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti.