Büyükşehir Belediyesi, toplu iş sözleşmesi imzaladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Memur ve sözleşmeli memur statüsünde görev yapan personeli kapsayan, kazanılmış sosyal hakları içeren toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yasemin Noyan tarafından imzalandı.

Sözleşmenin imzalanmasından önce Mızraklı, konuklarıyla baş başa bir görüşme gerçekleştirirken, sözleşmenin imzalanmasının ardından taraflar hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.