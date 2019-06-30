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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı takdir topladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı, sona erdi.

30 Haziran 2019 Pazar 11:26
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı takdir topladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı, sona erdi. Çalıştayın ikinci gününde sağlık turizmiyle ilgili hemen her konuda oluşturulan çalışma gruplarının toplantıları yapıldı. Çalıştay sonrası ise 8 maddede önerilerin sunulduğu sonuç bildirgesi açıklandı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün süren Sağlık Turizmi Çalıştayı’na Kayseri Valiliği, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), Kayseri Ticaret Odası, Erciyes Üniversitesi ve Anadolu Sağlık Turizmi Derneği de destek verdi.


Çalıştayın ikinci gününde “Sağlık Turizmi Yönetmeliği’nin Değerlendirilmesi”, “Fizik Tedavi ve Termal Sağlık Turizmi”, Sağlık Turizminde Destinasyon İmajı ve Markalaşma”, “Yaşlı Bakımı ve Sağlık Turizmi”, “Kayseri’de Ulaşım, Konaklama, Turizm”, “Sağlık Turizminde Kayseri ve Kapadokya Entegrasyonu”, “Sağlık Turizminde Gastronomi ve Tamamlayıcı Alternatif Tıp” ve “Sağlık Turizminde Eğitim” konularında oluşturulan gruplar çalışmalar yaptılar. Yapılan çalışmaların ardından bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Çalıştayı değerlendiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, çalıştayda dile getirilen her cümlenin çok değerli olduğunu belirtti. Benli, çalıştayın USHAŞ’ın katılımıyla yapılan Türkiye’deki ilk toplantı olması yönüyle de önemli olduğunu dile getirdi.


Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ da konuşmasında çalıştay süresince çok değerli katkılar sunulduğunu söyledi. Kayseri’de sağlık turizmi için çok iyi bir potansiyel olduğunun görüldüğünü ifade eden Altuntuğ, “Büyükşehir Belediyesi olarak Sağlık Turizmi Çalıştayını düzenledik. Bundan sonraki çalışmalara da sonuna kadar destek veririz” dedi. Altuntuğ, çalıştayın bir kitapçık haline getirileceğini de belirtti.


SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIRLANDI


Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın son gününde bir sonuç bildirgesi hazırlandı. Çalıştayın amacının, ilgili tüm kuruluşlarla bilgi paylaşımı sağlayarak sağlık turizmi konusunda aktif kuruluşların sayısını artırmak ve başta sağlık camiası olmak üzere bölgemizin turizmine ve ticaretine katkıda bulunmak olduğu vurgulanan bildirgede, Kayseri’nin Kapadokya ile yakınlığı ve geniş alana hizmet veren sağlık kuruluşları ile sağlık turizminde ön plana çıkabilecek potansiyele sahip olduğu dile getirildi. Bildirgede ayrıca; problemler, çözüm önerileri ve geliştirilmesi gereken konularla ilgili 8 başlıkta değerlendirmeler yapıldı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:26
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