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Büyükşehir Belediyesi, parklardaki oyun gruplarını yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, parklardaki çocuk oyun gruplarını yeniliyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
Büyükşehir Belediyesi, parklardaki oyun gruplarını yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, parklardaki çocuk oyun gruplarını yeniliyor. Eskiyen ve yıpranan oyun grupları çocuklar için daha konforlu ve güvenli hale getirilirken, parklardaki fitness grupları da yenileniyor.


Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ailelerin ve çocukların keyifle zaman geçirdiği parklarda rutin kontrollerin ardından eskiyen, deforme olan, kırılan ve ilk günkü güvenliğini kaybeden oyun gruplarını yeniliyor. Oyun gruplarının yanı sıra yetişkinlerin spor yaptığı fitness grupları da yenilenerek, vatandaşların hizmetine sunuluyor.


Şehir merkezi genelinde bulunan dinlenme ve çocuk oyun alanlarının daha modern bir görünüme kavuşmasının yanı sıra park alanlarında halkın beklentilerine uygun, daha nitelikli hizmetlerin sunulması amacıyla başlatılan çalışmalarla oyun grupları, güvenli ve herhangi bir tehlike unsuruyla karşılaşmayacak şekilde yenilenerek, çocukların hizmetine sunuluyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
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