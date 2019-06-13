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Büyükşehir Belediyesi mal ve hizmet alım ihalelerini canlı yayınlamayı sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “şeffaf belediyecilik” anlayışıyla başlattığı ihalelerde canlı yayın uygulaması devam ediyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:48
Büyükşehir Belediyesi mal ve hizmet alım ihalelerini canlı yayınlamayı sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “şeffaf belediyecilik” anlayışıyla başlattığı ihalelerde canlı yayın uygulaması devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi son 4 günde arka arkaya yaptığı 6 ayrı mal ve hizmet alım ihalesini sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladı.



Beş günde toplam 7 ihale


İlk olarak 10 Haziran’da ASKİ Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan 198 bin 386 TL maliyeti olan “45 Kalem Temizlik Malzemesi Alım İşi” ihalesine 5 firma katıldı.


12 Haziran’da ASKİ Genel Müdürlüğü Su Arıtma Daire Başkanlığı tarafından Organik Karbon Ölçüm Cihazı için gerçekleştirilen “2 adet Online TOC Ölçüm Cihazları Alım İşi”ne 3 firma katılırken, toplam maliyeti yaklaşık 665 bin 97 TL olan ihale de kameralar karşısında gerçekleşti.



Bir günde 4 ihale arka arkaya


13 Haziran’da ise farklı saatlerde dört ayrı ihale arka arkaya gerçekleştirildi. İtfaiye Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “İtfaiye Personeli Resmi Kıyafet Alım İşi”ne 2 firma katılırken, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği ve yaklaşık maliyeti 203 bin 333 TL olan “BELMEK Sergisi Düzenlenmesi Alım İşi”ne de 2 firma teklif sundu.


EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı’nın maliyeti yaklaşık 1 milyon 218 bin TL olan “33 Kalem Yedek Parça Alım İşi” ihalesine 11 firma katıldı. Son ihale ise Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın yaklaşık maliyeti 1 milyon 640 bin 720 TL olan ve 2 firmanın katıldığı “Araç ve İş Makineleri Kiralaması İşi” ihalesi oldu.



Şeffaflık ilkesi tüm birimlerde yaygınlaşacak


Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Youtube, Facebook ve Twitter adresleri üzerinden canlı yayınlanan ihaleler önümüzdeki günlerde de devam edecek.


14 Haziran Cuma günü de Ego Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanlığı “Temizlik Sarf Malzemesi Alım İşi” ihalesinin de yayınlanmasıyla beş günde 7 ihale arka arkaya canlı olarak yayınlanmış olacak.


Güvenilir ortamda ve canlı yayınlarla gerçekleşen ihalelere yoğun ilgi gösteren firma sahipleri sonuçları Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden takip ederken, İhale Komisyonları firma tekliflerini değerlendirdikten sonra en uygun teklifi veren firmaları EKAP üzerinden açıklıyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:48
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