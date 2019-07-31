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Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda 26 noktada mobil kesim ünitesi kuracak

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:07
Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda 26 noktada mobil kesim ünitesi kuracak

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Bayramda hizmet verecek mobil kesim ünitelerinin yerleri belirlenirken, 13 ilçede, 26 farklı noktada kurulacak mobil kesim ünitelerinin yanı sıra Büyükşehir’in 8 mezbahasında da kesim yapılabilecek. Mobil kesim üniteleri ve mezbahalar, ücretsiz hizmet verecek.


Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Mersinlilerin güzel bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıkları yapıyor. Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı’nda vatandaşların hizmetinde olacak mobil kesim üniteleri ve mezbahalarla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, 13 ilçede toplam 26 noktada hizmet verecek mobil kesim üniteleri, bayramın birinci günü, 8 farklı noktadaki mezbahalar ise bayram boyunca açık olacak. Veteriner hekimlerin de yer alacağı mobil kesim ünitelerinde, sertifikalı kasaplar tarafından gerçekleştirilecek olan kesimler ücretsiz yapılacak. Mobil kesim üniteleri ve mezbahalar, 07.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.


Bayramın birinci günü Toroslar ilçesinde 5, Erdemli ve Tarsus’ta 4’er, Mezitli, Silifke ve Yenişehir’de 2’şer, diğer ilçelerde ise birer mobil kesim ünitesi kurulacak.


Öte yandan, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ve Yakaköy mezbahaları bayram boyunca açık olacak.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:07
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