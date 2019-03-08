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Büyükşehir Belediyesi Kültür Konserleri devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Konserleri kapsamında Zeynep Başkan, ‘Karadeniz Türküleri’ konseri verecek.

08 Mart 2019 Cuma 17:30
Büyükşehir Belediyesi Kültür Konserleri devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Konserleri kapsamında Zeynep Başkan, ‘Karadeniz Türküleri’ konseri verecek.


Türkiye’nin müzik kültürüyle ön plana çıkan bölgelerinden Karadeniz’in birbirinden güzel türküleri, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kültür Konserleri kapsamında Antalyalılara buluşacak. Karadenizli ünlü türkücü Zeynep Başkan 9 Mart Cumartesi günü saat 20.00 ’da AKM Aspendos Salonu’nda muhteşem bir konser verecek. Sanat yönetmenliğini Nihat Akçer’in üstlendiği gecede Karadeniz rüzgarı esecek. Antalyalılar ‘Karadeniz Türküleri’ konserini ücretsiz izleyebilecek.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:30
  1. konser
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