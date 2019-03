Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın katılımıyla, Nikah Sarayında Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Nikah Sarayında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile Şirket Genel Müdürleri katıldı.

Toplantıda bir veda konuşması yapan Başkan Polat, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğim zaman sizlerle 31 Marta kadar beraber çalışacağımızı belirtmiştim. Amacımız ve gayemiz sadece bu şehre hizmet üretmekti. Bu süreç içerisinde bazı söylemlerden dolayı kalp kırmış olabiliriz. Bu söylemleri bu şehir ve bu kurum için yaptık. Beraber çalıştığımız süre içerisinde sizlerden haklarınızı helal etmenizi istiyorum, benden yana bir hak varsa helal ediyorum. Bundan sonraki süreçte de şehrimize Malatya’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Polat’ın her zaman istişareye açık bir insan olduğunu belirten Genel Sekreter Cemal Nogay ise, “Gece gündüz demeden bütün hizmetleri yerinde inceleyen, her birimi ziyaret ederek onlara vermiş olduğu değeri de her fırsatta gösteren bir Belediye Başkanıydınız. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum Başkanım” ifadelerini kullandı.

Başkan Polat’ın hediyesinden dolayı teşekkür eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, “Bu şehre karşı duyduğumuz vefayı belediye hizmeti gibi çok kıymetli, yorucu ve stresli bir kurum üzerinden hizmete dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığınızı yakinen biliyorum. Aklımızda; enerjinizle, çabanızla, koşturmanızla ve şehre faydalı olma arzunuzla hafızamızda kalacağınızdan hiç şüphem yok.Bundan sonraki süreçte size ve ailenize sağlık ve mutluluklar diliyorum”diye konuştu.