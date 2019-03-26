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Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı: 6 bin 300 işçiye iyi haber

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.

26 Mart 2019 Salı 12:37
Büyükşehir Belediyesi ile DİSK anlaştı: 6 bin 300 işçiye iyi haber

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş. ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, arabuluculuk süresi bitiminden hemen sonra anlaşmayla sonuçlandı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş. ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki iş görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştı. Arabuluculuk süresi de sona erince, yetkililer tekrar masaya oturdu ve anlaşma sağlandı.


6 bin 300 işçiyi ve 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle, çalışan personelin günlük brüt ve sosyal yardımları kapsayan giydirilmiş ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış sağlandı. İmzalanan sözleşme ile ayrıca İZELMAN çalışanlarına ek sosyal yardımlar da verileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:37
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