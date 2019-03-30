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Büyükşehir Belediyesi Eyyüp Nebi Camisi ve Külliyesi’ni inşa ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği iş birliği ile yürütülen Eyyüp Nebi Camisi ve Külliyesi alan inceleme programına katıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:08
Büyükşehir Belediyesi Eyyüp Nebi Camisi ve Külliyesi’ni inşa ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği iş birliği ile yürütülen Eyyüp Nebi Camisi ve Külliyesi alan inceleme programına katıldı.


Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da bir çok proje hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi bu kez Şanlıurfa Valiliği ile birlikte Viranşehir’de bulunan Eyyüp Nebi Camisi ve Külliyesi’ni inşa ediyor. Bu kapsamda Başkan Nihat Çiftçi, Şanlıurfa merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan, Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüp Nebi mahallesinde yer alan, içerisinde Hz. Eyyüp ile eşi Rahime hatun ile Elyasa Peygamberin mezarlarının da yer aldığı ziyaretgaha Eyyüp Nebi Camisi ve Külliyesi yapım incelemesinde bulundu. Alan incelemesine Çiftçi’nin yanı sıra, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Jandarma Alay Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Mehmet Akyürek, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Çalışkan ve üretken olmamız lazım


Alan incelemesinde konuşan Başkan Çiftçi, "Peygamberlerin makamlarının bulunduğu mekanlar Müslümanlığa yakışır şekilde olması lazım. Görev süremiz boyunca elimizden geldiğince Eyyüp Nebi’deki parke düzenlemeleri, çevre düzenlenmesi, eğitim alanları ve salonlarını sizlerin hizmetine sunduk.Aşevinin de içinde bulunduğu bir külliyenin temeli atmaktan sizlerin hizmetkarı olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Bu topraklar böyle güzel projeleri hak ediyor. Önemli olan çalışkan ve üretken olmamız. Değerlerimize, peygamberlerimize, tarihimize yakışan projeleri yapmamız lazım. Önemli olan başlamaktır" dedi.


Çok büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, "Viranşehir en iyi hizmetleri hak ediyor. Turizm bölgelerimizin zenginleştirilerek halkın refahına dönüştürülmesi noktasında çok sayıda hizmetler gerçekleştirildi. Kırsal bölgelerde çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi için eğitim kampüsleri açtık. Çok büyük yatırımlar ve hizmetler gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetlerde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:08
  1. doğa

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