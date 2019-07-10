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Büyükşehir Belediyesi biri yavru, iki Ebabil kuşuna sahip çıktı

Denizli Büyükşehir Belediyesi yuvalarından düştüğü sanılan biri yavru iki Ebabil kuşuna sahip çıkarak koruma altına alındı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
Büyükşehir Belediyesi biri yavru, iki Ebabil kuşuna sahip çıktı

Denizli Büyükşehir Belediyesi yuvalarından düştüğü sanılan biri yavru iki Ebabil kuşuna sahip çıkarak koruma altına alındı. Ömürlerinin yüzde 90’ını havada geçiren ve çok nadir görülen ebabil kuşları sağlığına kavuşunca doğal ortamlarına bırakılacak.


Sokak hayvanlarının yanı sıra doğadaki diğer canlılara da şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ömürlerinin yüzde 90’ını havada geçiren ve çok nadir görülen iki Ebabil kuşuna sahip çıktı. Yuvalarından düştüğü sanılan Ebabil kuşları bir süre bakım altında tutulacak daha sonra doğal yaşam alanına yeniden bırakılacak. Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nda, doğadaki diğer canlılara da şefkat elini uzatmaya devam diyor. Denizli’de geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince getirilen bir Ebabil kuşunun yanı sıra önceki gün vatandaşlar tarafından evinin balkonuna düşen bir yavru Ebabil kuşu bulundu. Aç ve bitkin halde bulunan Ebabil kuşları daha sonra merkeze getirildi. Ebabil kuşlarının büyükşehir veteriner hekimleri tarafından yapılan kontrollerinde herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı tespit edildi. Ebabil kuşları merkezde bakım altına alındı.


Merkezde görevli Veteriner Hekim Elvan Alkaya, bir süre bakım altında tutulacak Ebabil kuşlarının daha sonra doğal yaşam alanına yeniden bırakılacağını söyleyerek, tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
  1. doğa

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