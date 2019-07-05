0553 313 94 23

Büyükşehir Belediyesi, Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü kuruyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü kuracaklarını belirterek, “Bir-iki ay içerisinde faaliyete gireriz.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:36
Büyükşehir Belediyesi, Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü kuruyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü kuracaklarını belirterek, “Bir-iki ay içerisinde faaliyete gireriz. Mevcut basketbol takımının alt yapısında eğitim gören tüm çocuklarımız lisanslarını alıp yeni kuracağımız basketbol kulübüne gelsinler” dedi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği Basketbol Takımı’nın alt yapısında eğitim gören çocuklar ve aileleri, Başkan Seçer’i makamında ziyaret etti. Sporcu çocuklarla yakından ilgilenen Seçer, kulübün kapanacağı endişesiyle gelen çocukları rahatlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’nin kapanacağı endişesi ile Başkan Seçer’i ziyaret eden ve kaygılarını dile getiren çocuklar ve aileleri, Başkan Seçer’den Mersin Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nün kurulacağını öğrendi. Seçer, “Tamamen bizim bünyemizde faaliyet gösterecek olan Mersin Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü kuracağız. Bir-iki ay içerisinde faaliyete gireriz. Mevcut basketbol takımının alt yapısında eğitim gören tüm çocuklarımız lisanslarını alıp yeni kuracağımız basketbol kulübüne gelsinler. Birçok branşta sistemli olarak faaliyet gösterecek olan kulübümüzle Mersin’de sporun adını koyacağız” diye konuştu.



“Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile hukuki hiçbir bağımız yok”


Ziyarette, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’nin hüviyeti hakkında bilgi veren ve dernek ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hukuki hiçbir bağının olmadığının altını çizen Başkan Seçer, yeni kuracakları kulüple daha profesyonel, daha kurumsal, ayakları yere basan ve 10 yıl sonraki Mersin sporunun alt yapısını oluşturan bir anlayış sergileyeceklerini ifade etti.


Mevcutta faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün Büyükşehir Belediyesi ile hukuki hiçbir bağının olmadığını, sadece isminin içerisinde Büyükşehir Belediyesi ifadesinin geçtiğini aktaran Seçer, “Mevcut Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bir dernek ve bu dernekle benim alakam yok. Bu derneğin bir heyeti, yönetim kurulu, başkanı ve kulüpleri var. Sadece bu derneğin adı Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. Hepsi bu. Hukuki bir bağımız yok. Gönül ister ki, mevcut kulübü sahiplenelim. Elbette herkes bunu ister ama bu ülkenin her kuruşu değerli. Bu kadar borç harç içerisindeki bir kulübü ben alamam. Varsa bunun bedelini ödeyip, borcunu sıfırlayacak olan, ben bu kulübü alayım. Ama ben halkın kaynaklarını bilmediğim, içinde bulunmadığım, karar vermediğim, benim hatamdan kaynaklı olmamış, nereye gittiğini bilmediğim bir borcun altına girip alamam. Bu kulübün 3 milyon TL borç yükü var. Zaten ben para vermek istesem de bu mevcut Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’ne veremiyorum, çünkü yasalar buna izin vermiyor” ifadelerini kullandı.



“Spora önemli katkılar yapacağız”


Yeni bir belediye başkanı olarak spora bugüne kadar gelmiş geçmiş belediye başkanlarından çok daha pozitif ve farklı bir bakış açısının olduğunu belirten Seçer, “Spora önemli katkılar yapacağız. Sizden önce de bu konuyla ilgili arkadaşlarımızdan bilgi aldım. Hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz. Mersin Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’nü kuruyoruz. Planlı programlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Ne yapacağımızı bileceğiz. Bu ülkenin her kaynağı benim için çok değerli. O kaynakları çok yerinde kullanmamız lazım. Öncelikle bu güzel çocuklar için bu kaynakları güzel kullanmam lazım” dedi.



“Çocuklarımız çok daha iyi kadrolardan eğitim alsınlar”


Başkan Seçer, çocukların ve ailelerin endişelenmemesi gerektiğinin vurgulayarak, “Çocuklarımız hemen gelsinler bizim yeni kuracağımız kulübümüze, lisanslarını versinler ve daha iyi şartlarda, daha düzenli, daha tertipli, daha ne yapacağını bilen ve geleceğe ümitle bakan iyi kadrolardan eğitim alsınlar” çağrısında bulundu.


Görüşme sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği’nde kurs alan çocuklar ve aileleri, Başkan Seçer’e teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:36
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Beko yıldız basketbolcuyla anlaştı! 2+1 yıllık imza
    1. Fenerbahçe Beko yıldız basketbolcuyla..
    2. Bahattin Şeker’in acılı günü
    3. Şampiyon Anadolu Efes’in bayrağı..
    4. Yangında dumandan etkilenenlere ayran..
    5. Kola yüklü tır kanala düştü
    6. "Araç seyir halindeyken patladı, el..
    7. Şahin avcısına suçüstü
    8. Urumçi olaylarının 10. yılı
    9. UCİM, istismar şüphelisi öğretmenin..
    10. Elazığ’da yavru leylekler kurtarıldı
    11. Şahinbey’de öğrenciler öğrenirken..
    12. AA'dan gazeteciler için "Türkçeyi..
    13. Anadolu Efes bayrağı köprüye asıldı
    14. Dev operasyonda tutuklu sayısı 40 oldu
    15. Fare değil hassas terazi
    16. Schneider Electric ve Solar Impulse..
    17. Büyükşehir Belediyesi, Belediye..
    18. Yangın söndürme bombası ile TÜBİTAK’ta..
    19. Çaykur Rizespor'da sağlık kontrolleri
    20. Rekortmen Başkan’dan CHP ve HDP'ye tepki
    21. Camide futbol maçı yaptılar
    22. ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi..
    23. Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1..
    24. Denizli’de ilk hacı kafilesi dualarla..
    25. Başkan Gökhan Yüksel: Belediyeyi size..
    26. İzmir'de heyelan olan mahalle "afete..
    27. İran'dan İsrail'e açık tehdit: Yerle..
    28. Etiyopya telekom şirketini..
    29. Hastane personelinden işaret dil ile..
    30. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik