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Büyükşehir Belediyesi, Anamur muzu için ortak çalışma yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali’ne katıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
Büyükşehir Belediyesi, Anamur muzu için ortak çalışma yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali’ne katıldı. Anamur muzunun sadece yurtiçinde değil, dünyanın birçok ülkesinde bilindiğini vurgulayan Ulusoy, “Yaklaşık 300 bin tona yakın muz üretimi var. Bunun 200 bin tonu Anamur’da. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve Anamur Belediye Başkanımızla birlikte dayanışma içerisinde hem muz hem de çilek üretiminin artırılması ile ilgili bir araya gelip ortak çalışmalar yapacağız” dedi.


Anamur Belediyesi 82 Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen halk oyunları ekiplerinin yanı sıra KKTC Çatalköy Halk Dansları ve Azerbaycan Halk Dansları Grubu da gösteri sundu. Gecede sanatçı Serkan Kaya da bir konser verdi. Etkinlikte konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, Anamur’un Mersin’in önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Sadece Cumhuriyetle birlikte var olmuş bir ilçe değil. Cumhuriyet öncesinde tarihi, kültürü ve sosyo-ekonomik yapısıyla Türkiye’nin önemli ilçelerinden bir tanesi olmuştur. Birçok tarihi katmanı, kültürü içinde barındırmış ve barındırmaya devam etmektedir. Hititler’den başlayarak günümüze kadar birçok kültüre beşiklik etmiş son derece önemli bir ilçe. Cumhuriyet’ten sonra önemi daha da artmıştır” diye konuştu.


Anamur’un en önemli stratejik ürününün muz olduğunu ifade eden Ulusoy, “Bildiğiniz gibi Anamur muzu sadece yurtiçinde değil dünyanın birçok ülkesinde bilinen, lezzetiyle tanınan, katma değeri yüksek bir üründür. Yaklaşık 300 bin tona yakın muz üretimi olduğu yönünde arkadaşlarım bilgi verdi. Bunun 200 bin tonu Anamur’da, 100 bin tonu Bozyazı’da, Gazipaşa da dahil. Şimdi elbette bu önemli ürünün artırılması ve Anamur halkının gelir düzeyinin yükseltilmesi ile ilgili yapılması gereken şeyler var. Bunun farkındayız. Biz de Sayın Başkanımız Vahap Seçer ve Anamur Belediye Başkanımızla birlikte dayanışma içerisinde hem muz hem de çilek üretiminin artırılması ile ilgili bir araya gelip ortak çalışmalar yapacağız. Buna ilişkin bir takım görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu elbette sadece Anamur halkının değil, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden de çıkışın bir yolu olacaktır" şeklinde konuştu.


İlçenin sadece tarımla anılan bir yer olmadığını belirten Ulusoy, "Biraz önce ifade ettim. Anamur, tarihi ve kültürel değerleri açısından da son derece zengindir. 17 kilometreye varan sahiliyle bugün Türkiye’nin en temiz denizine sahip bir ilçemizdir. O nedenle bu tarihi ve kültürün ortaya çıkarılması konusunda elbette üzerimize sorumluluklar düşüyor. Sayın Başkanımız Vahap Seçer ve Anamur Belediye Başkanımız ile birlikte bunları başaracağız ve Anamur’u hak ettiği yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:32
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