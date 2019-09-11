0553 313 94 23

Büyükşehir Belediyesi50 bin kişiye aşure ikram edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde toplam 50 bin kişiye aşure ikram edecek.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:05
Büyükşehir Belediyesi50 bin kişiye aşure ikram edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde toplam 50 bin kişiye aşure ikram edecek.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında aşure ikramı yapacak. Büyükşehir Belediyesi merkez ve Alanya aşevleri tarafından hazırlanan aşureler Mobil Aşevi Tırı ile Antalya merkezinde ve Gazipaşa’dan Kaş’a tüm ilçelerde vatandaşlara ikram edilecek. 12- 27 Eylül tarihleri arasında vatandaşların yoğun olduğu meydanlar ile hastane ve camilerde toplam 50 bin kişiye aşure dağıtacak.



İlçelerde de dağıtım yapılacak


Aşure dağıtım programı şöyle: “12 Eylül Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Hükümet Konağı önü, 13 Eylül Muratpaşa Cami ve İbradı, 14 Eylül Finike ve Akseki, 15 Eylül Yavuz Özcan Parkı, 16 Eylül Elmalı ve Kemer, 17 Eylül Toptancı Hal, Akdeniz Sanayi Sitesi ve Kepez Devlet Hastanesi, 18 Eylül Manavgat, 19 Eylül Konyaaltı, 20 Eylül Gazipaşa, Kaş, Serik ve Aksu,23 Eylül Döşemealtı, 24 Eylül Kepez Özdilek AVM önü, 25 Eylül Korkuteli, 27 Eylül Gündoğmuş, Demre ve Kumluca.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin en büyük ara buluculuk merkezi açıldı
    1. Türkiye'nin en büyük ara buluculuk..
    2. İİT, Netanyahu'nun "ilhak"..
    3. "Teröre destek veren siyasi parti..
    4. Sahte MİT'çiye gözaltı
    5. Su ve gübre kullanmadan kıraç toprakta..
    6. Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a..
    7. Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    8. HDP'li belediye durdurdu, kayyım..
    9. Karamanlı çiftçiye lavantanın..
    10. İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet..
    11. Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı..
    12. Dudak uçuklatan rakam! iPhone 11..
    13. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için..
    14. Yer işgallerine ceza yağdı
    15. Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi..
    16. Mogan Gölü’nde kaçak yapılar yıkıldı
    17. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
    18. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
    19. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
    20. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    21. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    22. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    23. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    24. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    25. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    26. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
    27. Kaçak kazılara jandarma baskını
    28. 7,5 milyon yıl önce filler ve..
    29. Otomobil bariyerlere çarptı,..
    30. Antalyalı atlet zirve yolunda
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim