31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği seçimlerinde çıkan tartışma meclise damgasını vurdu. Encümen üyeliği seçiminin ardından oy sayımı sırasında aday listesindeki iki isim oy sayılan bölüme gelince tartışma çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Kemal Deveciler CHP’li üyeleri oy sayımının bulunduğu bölüme davet etti. Kürsüyü bir anda saran CHP’lilerin arasında kalan AK Partili Mehmet Birol Şahin müdahalede bulununca arbede yaşandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Encümen Üyeliği seçimlerinde arbede yaşandı. Beş kişiden oluşacak Encümen Üyeliği seçimi için AK Parti, CHP ve İYİ Parti grupları isim önerdi. AK Parti’den Ramazan Bahçavan, Mehmet Birol Şahin, Süleyman Aksoy, Yasin Sağay ve Murat Tuna’yı aday gösterdi. CHP’liler Oktay Erbalaban ile Adil Levent Coşkun, Onur Satıcı ile Demokrat Parti’den Mehmet Karaboğa’yı, İYİ Parti ise Özgür Çelebioğlu’nu aday gösterdi. Encümen üyeliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından meclisteki grubu bulunan partiler birer temsilci seçerek oy sayma işlemine geçildi. Oy sayım işleminin uzaması sonrasında Encümen Üyeliği aday listesinde bulunan AK Partili Süleyman Aksoy ve Mehmet Birol Şahin oy sayımının yapıldığı bölüme gelince CHP’liler itiraz etti. CHP Grup Başkan Vekili Ali Kemal Deveciler ile meclis üyesi Hasan Selman Arslan aday listesinde bulunan isimlerin oy sayım bölümünde olamayacağını belirterek, tüm üyeleri oy sayım bölümüne davet etti. Bir anda divan başkanlığına gelen CHP ve İYİ Partililer arasında kalan AK Partililer fiziksel müdahalede bulununca kürsüde arbede yaşandı. Edremit Belediye Başkanı Hasan Selman Arslan ile AK Partili Mehmet Birol Şahin arasındaki tartışmayı meclis üyeleri önledi. Kürsüdeki olayın yatışmasının ardından bu kez AK Partili meclis üyeleri CHP’lilerin üzerine yürüdü. Olayların yatışması sonrasında Meclis Başkanı Yücel Yılmaz, mecliste oylama yaparak oy sayım komisyonunu belirledi. Oy sayım işleminin tamamlanarak sonucun açıklanmasının ardından meclise 15 dakika ara verildi. Seçim sonucunda AK Parti’den Ramazan Bahçavan (47), Süleyman Aksoy (47), Mehmet Birol Şahin (47) ve Yasin Sağay (48) ile CHP’nin aday gösterdiği Demokrat Partili Mehmet Karaboğa (47) encümen üyesi oldu.

Başkanlık divanı oluştu

Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk oturumunda ayrıca Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekilleri seçimi yapıldı. Seçimlerde AK Parti lehine oy kullanan Demokrat Parti seçimlerde belirleyici rol oynadı. Seçimler sonrasında Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Ramazan Bahçavan, İkinci Başkan Vekili ise Feyyaz Çiftçi olarak belirlendi. Divan Katipliği seçimlerinde ise AK Partili üyeler Seval Özbay Okur ve Ahmet Önder seçildi.

Komisyonlar belirlendi

Başkanlık divanına üye seçiminin ardından 9’ar kişilik İhtisas Komisyonu üyesi seçimi gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesinde MHP’li iki üye AK Parti’ye geçerek komisyonlardaki üye sayılarında değişime neden oldu. Sayısal değişikliğin ardından komisyonlar 5 AK Parti, 3 CHP ve 1 İYİ Partili üyeden oluştu.