Büyükşehir Belediye Meclisi dönemin son toplantısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 5 yıllık dönemin son toplantısını gerçekleştirdi. “5 yıl içerisinde Antalya’ya çok önemli eserler kazandırdık adeta Antalya altın dönemini yaşadı” diyen Başkan Menderes Türel meclis üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

2014-2019 döneminin son toplantısını Başkan Menderes Türel başkanlığında gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri bugüne kadar yapılan çalışmalar ve Antalya için alınan kararlar için birbirlerine teşekkür ederek, vedalaştı.

Antalya’ya çok güzel eserler kazandırdık

Mart ayı olağan meclis toplantısına başkanlık eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 5 yıl boyunca çalışmalara verdikleri desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, helalleşti. “Bu hizmetler bir bayrak yarışı hepimiz dönemimizde en güzel hizmetleri yapma gayretiyle bu koltukların hakkını vermeye çalıştık” diyen Başkan Türel şunları söyledi: “Hepimiz bu 5 sene içerisinde meclisimizde muhalefetimizle iktidarımızla bürokrasimizle Antalya’ya çok güzel eserler kazandırdık. Antalya’ya güzel şeylere vesile olduk. Dönem dönem tartışmalar yaşandı, dönem dönem Antalya’nın menfaati açısından birliktelikler söz konusu oldu. Demokrasi bir görüşler zenginliği elbette ki bu tartışmaların hepsi Antalya’mız için bütün arkadaşlarımızın görüşlerini önemseyerek Antalya’mıza bu hizmetleri gerçekleştirmeye çalıştık.”

5 yıllık hizmetler altın dönemi ifade ediyor

2014 -2019 arası Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu hizmetlerin adeta bir altın dönemi ifade ettiğini belirten Başkan Türel, “Bundan sonraki dönemde yine halkımızın destekleri ile bu gayretlerimizi, bu hizmetlerimizi Antalya’mıza yakışan bir seviyeye getirmek istiyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi muasır medeniyetler çizgisine ancak çalışmak sureti ile ulaşılır. Biz Antalya’mız için hep birlikte gece demeden gündüz demeden büyük bir gayreti ortaya koyarak fedakarlıkla hizmet etmeye çalıştık ve bu 5 senede Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Antalya’mıza vermiş olduğumuz hizmetlerden dolayı hepimiz, bütün meclis üyelerimiz onur, gurur duyabilirler. Ben sizlerle onur duyuyorum” dedi.

“Önce Antalya dedim”

15 yıllık siyasi yaşamı boyunca Antalya’nın sorunlarına hiçbir zaman siyasi yaklaşmadığını söyleyen Başkan Türel, parti gözetmeksizin kimin sorunu olursa çözmeye çalıştığını ifade etti. “Ben siyasete Antalya’ya hizmet etmek için girmiş birisiyim” diyen Başkan Türel, “Siyaset yaşamım boyunca da hep Antalya dedim. Sonra siyaset dedim. Ben Antalya sevdalısı, hayatını Antalya’ya adamış 14 Şubat’taki proje tanıtımını Sevgililer Günü’nde ‘Aşkım Antalya’ diyerek vatandaşlarımızla paylaşmış bir belediye başkanı olarak heyecanımı hiç kaybetmedim” diye konuştu.

Adaylar değil, projeler yarışsın

31 Mart’ta da siyasetin değil projelerin ve hizmetlerin yarışmasını istediğini vurgulayan Başkan Türel, “Biz hep birlikte Antalya’ya hizmet etme sevdasında olan, bu işin gönüllüleri kişileriz. Yoksa buralarda bu görevleri yapmak kısmet olmazdı. Fedakarca çalıştık. 2014 seçim kampanyasında sizler fedakarca çalıştınız ve bu meclise seçilebilme şansı buldunuz. Bu dönemde Antalyamıza farklı noktalarda hizmet etmek isteyen arkadaşlarımız aday olmayarak daha farklı noktalarda Antalya’mıza mutlaka yine bundan sonrada mutlaka katkı sağlayacaklardır. İnşallah 31 Mart seçimlerinde benim bütün duam, temennim sandıktan çıkacak sonuçtan Antalya’nın kazanması, Antalyalıların kazanması doğrultusunda bir karar olmasıdır. Çünkü biz hep Antalya dedik, hep önceliğimiz Antalya dedik” dedi

Meclis üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi

2014-2019 döneminin hayırlı, faydalı, başarılı çalışmalarla geçen bir dönem olduğunu söyleyen Başkan Türel, “Bu bir veda değil benim için bir başlangıç” dedi. Türel, başarılı çalışmalarından dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Türel toplantı sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, komisyon üyeleri, meclis çalışanları ve basın mensupları ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.